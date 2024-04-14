برشلونة يزف بشرى لجماهيره

وذكر بيان للنادي، أن أعمال الترميم، الجارية بملعب كامب نو، تسير وفقا للتوقعات، وأنه ينتظر في الأسابيع المقبلة رؤية الطابق السفلي، الذي سيسير عبره المشجعون لدخول المدرجات.كما بدأ بناء أعمدة المدرج الثالث من سبوتيفاي كامب نو، وتتضح معالمها يوما بعد يوم، وفقا لما أكده البلوجرانا.ومن المنتظر أن يعود فريق كرة القدم الأول بالبارسا للعب في كامب نو، نهاية العام الجاري، بحسب توقعات النادي، وفي حضور 60% من إجمالي سعة الملعب.يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا، برصيد 70 نقطة، بفارق 8 نقاط عن ريال مدريد المتصدر.