صراع الأكثر مشاركة في البطولات.. رونالدو يتفوق على ميسي

جاء تحديث القائمة، على خلفية وصول الألماني مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ، إلى المباراة رقم 150، خلال مواجهة آرسنال، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.وتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر الحالي وريال مدريد ويوفنتوس ومانشستر يونايتد السابق، القائمة برصيد 214 مباراة، بفارق 19 مواجهة عن الإسباني تشافي نجم برشلونة الأسبق، صاحب الوصافة.وجاء بيبي رينا حارس ليفربول الأسبق في المركز الثالث بـ 194 ظهورا، بفارق مباراة واحدة عن إيكر كاسياس أسطورة حراسة ريال مدريد.وحل أسطورة برشلونة السابق ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الحالي، في المركز السابع برصيد 175 مباراة، وكريم بنزيما نجم اتحاد جدة في المرتبة العاشرة بـ171 لقاء.وضمت القائمة ثنائيا عربيا مصريا، يتكون من حسام عاشور وأحمد فتحي، حيث لعب الأول 167 مباراة والثاني 154 لقاء.