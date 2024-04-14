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تسمية الشارع المؤدي الى ملعب باير ليفركوزن باسم تشابي الونسو (فيديو)
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
أعلن نادي باير ليفركوزن، اليوم الاحد، عن تسمية الشارع المؤدي إلى ملعبه بإسم المدرب تشابي الونسو الذي صنع المعجزة واقترب من حسم لقب الدوري الالماني رسميا.
وكان جمهور ليفركوزن قد أشعل الأجواء في الطريق المؤدي إلى الملعب قبل مباراة حسم اللقب أمام فريدر بريمن.
وأعلن الإسباني تشابي ألونسو الذي يحقق موسما تاريخيا مع باير ليفركوزن متصدر الدوري الألماني لكرة القدم، بقاءه في منصبه الموسم المقبل.
قال ألونسو 42 عاما في مؤتمر صحافي "كان موسم التكهنات بشأن مستقبلي.. كنا منشغلين ومركزين على الموسم، وأردت التفكير خلال فترة التوقف الدولي واتخاذ قرار".
أردف ألونسو الذي اعتزل عام 2017 ولعب سابقا تحت اشراف مدربين محنكين على غرار مواطنيه بيب غوارديولا، فيسنتي دل بوسكي، رافايل بينيتيز والإيطالي كارلو أنشيلوتي "عقدت اجتماعا الأسبوع الماضي وأبلغتهم مسؤولي النادي باستمراري مدربا لباير ليفركوزن".
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