تسمية الشارع المؤدي الى ملعب باير ليفركوزن باسم تشابي الونسو (فيديو)

وكان جمهور ليفركوزن قد أشعل الأجواء في الطريق المؤدي إلى الملعب قبل مباراة حسم اللقب أمام فريدر بريمن.

Bayer Leverkusen have renamed the road leading to their stadium after Xabi Alonso, ahead of potentially securing the Bundesliga title this evening! 🚨 pic.twitter.com/veSyN3FR1W — Mail Sport (@MailSport) April 14, 2024

وأعلن الإسباني تشابي ألونسو الذي يحقق موسما تاريخيا مع باير ليفركوزن متصدر الدوري الألماني لكرة القدم، بقاءه في منصبه الموسم المقبل.قال ألونسو 42 عاما في مؤتمر صحافي "كان موسم التكهنات بشأن مستقبلي.. كنا منشغلين ومركزين على الموسم، وأردت التفكير خلال فترة التوقف الدولي واتخاذ قرار".أردف ألونسو الذي اعتزل عام 2017 ولعب سابقا تحت اشراف مدربين محنكين على غرار مواطنيه بيب غوارديولا، فيسنتي دل بوسكي، رافايل بينيتيز والإيطالي كارلو أنشيلوتي "عقدت اجتماعا الأسبوع الماضي وأبلغتهم مسؤولي النادي باستمراري مدربا لباير ليفركوزن".