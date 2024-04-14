كريستال بالاس يوقف تقدم ليفربول في البرميرليج

وسجل إيبيريشي إيز، هدف اللقاء الوحيد، في الدقيقة 14 من زمن المباراة.وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن كريستال بالاس هو أول فريق يفوز بـ3 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد ليفربول على ملعب آنفيلد منذ تولى يورجن كلوب قيادة الريدز، (2\1 - 2015)، و(2\1 2017)، و(1\0 - 2024)وأشارت الشبكة، إلى أنه لم يفز أي فريق آخر على ليفربول في آنفيلد بالبريميرليج أكثر من مرة، منذ تولى كلوب المسؤولية.وأضافت الشبكة، أن الهولندي فيرجيل فان ديك، مدافع وقائد ليفربول، تلقى هزيمته الثانية فقط في البريميرليج، على ملعب آنفيلد، منذ انضمامه للنادي.وخاض فان دايك 97 مباراة مع ليفربول في البريميرليج، على ملعب آنفيلد، حقق 79 فوزًا، و16 تعادلًا، وخسر مرتين فقط.وتوقف رصيد ليفربول عند 71 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب البريميرليج، بينما وصل كريستال بالاس للنقطة 33 في المركز الـ14.