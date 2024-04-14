لأول مرة في تاريخه.. باير ليفركوزن بطلا للدوري الألماني

توج نادي باير ليفركوزن بلقب الدوري الألماني بعد فوزه على فيردر بريمن، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري، لأول مرة في تاريخه تحت قيادة المدرب تشافي الونسو.

وتمكن باير ليفركوزن من التقدم بهدف دون رد أمام فيردر، وسجل الهدف فيكتور بونيفاس عن طريق ركلة جزاء، ضمن مجريات الشوط الأول.



وفي الشوط الثاني أحرز تشاكا هدف باير ليفركوزن الثاني في شباك فيردر بريمن، فيما نجح فلوريان فيرتز في إحراز ثلاثة اهداف، لتنتهي المباراة بنتيجة 5-0.