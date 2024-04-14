أستون فيلا يهزم آرسنال ويقدم خدمة كبيرة للسيتي

ألحق أستون فيلا بآرسنال أول خسارة له هذا العام، بالتغلب عليه في معقله (2-0)، اليوم الأحد، في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



ثنائية الضيوف جاءت عن طريق ليون بايلي وأولي واتكينز في الدقيقتين 84 و87.



الهزيمة حرمت آرسنال من الصدارة، ليستقر في المركز الثاني برصيد 71 نقطة، متأخرا عن مانشستر سيتي المتصدر بفارق نقطتين، فيما رفع فيلا رصيده للنقطة 63 في المركز الرابع.