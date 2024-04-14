الزوراء يتجاوز أمانة بغداد في دوري نجوم العراق

تمكن فريق الزوراء، اليوم الأحد، من هزيمة نظيره أمانة بغداد في دوري نجوم العراق لكرة القدم.



وانتهت المباراة بتقدم النوارس بهدفين مقابل هدف لبغداد وذلك في المباراة التي احتضنها ملعب المدينة. وبهذه النتيجة يعتلي الزوراء المركز الثالث برصيد 37 نقطة، بينما بقي رصيد أمانة بغداد 14 نقطة في المركز 19.