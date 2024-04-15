Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
السوداني وبن سلمان يبحثان تطورات أوضاع المنطقة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

راضي شنيشل: طموحنا بلوغ اولمبياد باريس

رياضة

2024-04-15 | 07:50
راضي شنيشل: طموحنا بلوغ اولمبياد باريس
203 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

أكد مدربُ المنتخب الأولمبي راضي شنيشل، اليوم الاثنين، أن العراق في أي بطولة يدخلها فإنه يكون منافساً عنيداً للوصول الى أبعد نقطة فيها.

وقال شنيشل في المؤتمر الصحفيّ الخاص الذي أقيم اليوم الاثنين لمدربي المجموعة الثالثة التي تضم منتخبنا الأولمبي وتايلاند والسعودية وطاجيكستان، إن "الإعداد للبطولة كان بمستوى جيدٍ، وخضنا عدداً من المباريات الودية مع منتخباتٍ قويةٍ، وحققنا نتائجَ رائعةً، لكن التنافس في البطولة يختلفُ عن الوديات، وطموحنا بلوغ اولمبياد باريس".

وأضاف "ثقتنا عاليةٌ بقدرات لاعبينا، وأن نقدم مبارياتٍ قويةً، والحظوظ متساوية، منتخبنا جاهزٌ على الرغم من الإصابات وعدم التحاق العديد من المحترفين، لكن ثقتنا عالية بجميع اللاعبين على تقديمِ أفضل المستويات في البطولة".
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> انضم الى السومرية على واتساب
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
إيران تبدأ هجوماً بطائرات مسيرة ضد &quot;إسرائيل&quot;
31.52%
16:13 | 2024-04-13
إيران تبدأ هجوماً بطائرات مسيرة ضد "إسرائيل"
16:13 | 2024-04-13
عاصفة ترابية تضرب الأجواء العراقية.. المرور تقدم 7 نصائح
19.09%
12:08 | 2024-04-14
عاصفة ترابية تضرب الأجواء العراقية.. المرور تقدم 7 نصائح
12:08 | 2024-04-14
طهران تكشف تفاصيل &quot;العملية العسكرية&quot; ضد اسرائيل
14.85%
16:43 | 2024-04-13
طهران تكشف تفاصيل "العملية العسكرية" ضد اسرائيل
16:43 | 2024-04-13
بـ&quot;القامات والسكاكين&quot;.. 35 شخصاً يعتدون على مواطن في بغداد (فيديو)
Play
12.32%
10:29 | 2024-04-14
بـ"القامات والسكاكين".. 35 شخصاً يعتدون على مواطن في بغداد (فيديو)
10:29 | 2024-04-14
ارتفاع أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم
11.92%
04:25 | 2024-04-14
ارتفاع أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم
04:25 | 2024-04-14
أول تعليق للبيت الأبيض بعد &quot;الهجوم الإيراني&quot;
10.29%
16:32 | 2024-04-13
أول تعليق للبيت الأبيض بعد "الهجوم الإيراني"
16:32 | 2024-04-13
المزيد
قرار غير مدروس
قرار غير مدروس
قرار صائب
قرار صائب
القرار تحت الاختبار
القرار تحت الاختبار
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

أطفال العراق بلا مقاعد دراسة بسبب ظروفهم السيئة
Play
أطفال العراق بلا مقاعد دراسة بسبب ظروفهم السيئة
07:44 | 2024-04-15
جرائم الاتجار بالأعضاء البشرية تسجّل ارتفاعاً ملحوظاً في بغداد
Play
جرائم الاتجار بالأعضاء البشرية تسجّل ارتفاعاً ملحوظاً في بغداد
06:36 | 2024-04-15
واسط.. انهيار سقف مدرسة يجدد مخاوف الأهالي!
Play
واسط.. انهيار سقف مدرسة يجدد مخاوف الأهالي!
05:27 | 2024-04-15
تساؤلات حول شمول العراق بالرد الصهيوني على ايران
Play
تساؤلات حول شمول العراق بالرد الصهيوني على ايران
04:22 | 2024-04-15
تلاحق "أي هدف متحرك".. عشرات الكلاب السائبة تغزو مطار بغداد (فيديو)
Play
تلاحق "أي هدف متحرك".. عشرات الكلاب السائبة تغزو مطار بغداد (فيديو)
03:08 | 2024-04-15
بالفيديو.. عاصفة ترابية تضرب جنوب الموصل
Play
بالفيديو.. عاصفة ترابية تضرب جنوب الموصل
16:25 | 2024-04-14
وسط طوق أمني مشدد.. اصحاب "النوادي الثقافية" يتظاهرون وسط بغداد
Play
وسط طوق أمني مشدد.. اصحاب "النوادي الثقافية" يتظاهرون وسط بغداد
11:55 | 2024-04-14
بـ"القامات والسكاكين".. 35 شخصاً يعتدون على مواطن في بغداد (فيديو)
Play
بـ"القامات والسكاكين".. 35 شخصاً يعتدون على مواطن في بغداد (فيديو)
10:29 | 2024-04-14
فضيحة سجن ابو غريب.. ناجون عراقيون يطرحون قضيتهم أمام محكمة أمريكية ‎
Play
فضيحة سجن ابو غريب.. ناجون عراقيون يطرحون قضيتهم أمام محكمة أمريكية ‎
06:45 | 2024-04-13
سكان السريدات يناشدون الحكومة بتوفير الخدمات التي تعاني منها!
Play
سكان السريدات يناشدون الحكومة بتوفير الخدمات التي تعاني منها!
04:43 | 2024-04-13
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.