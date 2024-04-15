راضي شنيشل: طموحنا بلوغ اولمبياد باريس

وقال شنيشل في المؤتمر الصحفيّ الخاص الذي أقيم اليوم الاثنين لمدربي المجموعة الثالثة التي تضم منتخبنا الأولمبي وتايلاند والسعودية وطاجيكستان، إن "الإعداد للبطولة كان بمستوى جيدٍ، وخضنا عدداً من المباريات الودية مع منتخباتٍ قويةٍ، وحققنا نتائجَ رائعةً، لكن التنافس في البطولة يختلفُ عن الوديات، وطموحنا بلوغ اولمبياد باريس".وأضاف "ثقتنا عاليةٌ بقدرات لاعبينا، وأن نقدم مبارياتٍ قويةً، والحظوظ متساوية، منتخبنا جاهزٌ على الرغم من الإصابات وعدم التحاق العديد من المحترفين، لكن ثقتنا عالية بجميع اللاعبين على تقديمِ أفضل المستويات في البطولة".