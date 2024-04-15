تشافي يشعل فتيل الحرب قبل اياب برشلونة وباريس

ويلتقي برشلونة، مساء الثلاثاء مع باريس سان جيرمان في ملعب "لويس كومبانيس" في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.ويأمل الكتالوني في استغلال فوزه 3-2 على ملعب البي إس جي، من خلال الفوز أو التعادل في لقاء الإياب، وذلك لحجز بطاقة التأهل إلى نصف النهائي البطولة لأول مرة منذ 2019.ووصف تشافي المواجهة ضد البي إس جي بالـ"حرب" وذلك في تعليقه على تصريحات لاعب وسط فريقه بيدري عن مباراة العودة في المؤتمر الصحفي.وعلق تشافي هيرنانديز خلال المؤتمر الصحفي على كلام نجمه الصاعد: "قال بيدري إنه يجب علينا أن نأكلهم أحياء غداً؟، نعم، أنا اتفق معه في ذلك".وأضاف مدرب برشلونة: "غداً، أريد أن أرى أفضل نسخة من برشلونة، وكما قلت من قبل إنها حرب".وتطرق تشافي مجددا للحديث عن مستقبله، قائلا: "أنت قلق جداً علي - في إشارة للصحفي الذي وجه له السؤال - المهم هو تأهل برشلونة لنصف النهائي، وليس انتقالي لمكان آخر".وسبق أن أعلن تشافي في يناير/ كانون الثاني الماضي رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الحالي بسبب سوء النتائج وقتها، لكن إدارة النادي بقيادة الرئيس خوان لابورتا تسعى منذ ذلك الحين إلى إقناعه بالعدول عن القرار.وفي سياق متصل، أكد تشافي أنه لا يمكن أي ضغينة ناحية الفرنسي عثمان ديمبلي لاعبه السابق في برشلونة ونجم البي إس جي الحالي الذي سجل ضد الكتالوني ذهاباً.وأتم تشافي: "لا أحمل له أي ضغينة وسأقوم بتحيته بالشكل الكافي غداً، أنا من المعجبين به".