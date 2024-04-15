مع غياب عنصر مهم.. انشيلوتي يعلن تشكيلة مدريد امام السيتي

وشهدت اختيارات أنشيلوتي استبعاد لاعب الوسط الفرنسي الدولي أوريلين تشواميني من القائمة الرسمية، لعدم قدرته على المشاركة في المباراة بسبب الإيقاف.وجاءت قائمة ريال مدريد لمباراة مانشستر سيتي كالآتي:حراسة المرمى: لونين، كيبا، فران.الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ناتشو، لوكاس فاسكيز، فران غارسيا، روديغر، ميندي.الوسط: بيلينغهام، كروس، مودريتش، كامافينغا، فالفيردي، سيبايوس، أردا جولر.الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريغو، خوسيلو، إبراهيم دياز.يذكر أن مباراة الذهاب بين ريال مدريد ومانشستر سيتي التي أقيمت منتصف الأسبوع الماضي في مدريد، انتهت بالتعادل الإيجابي 3-3.