حكيمي عن مباراة دور الـ8 امام برشلونة: جئنا للتأهل

وقال حكيمي في مؤتمر صحفي: "لدينا إصرار ورغبة كبيرة في تعويض خسارتنا بمباراة الذهاب، جئنا للفوز في برشلونة والتأهل لقبل النهائي من كتالونيا".وأضاف: "تحدثنا سويا عما نحتاجه في المباراة الثانية، وشجعنا أنفسنا وكلنا تركيز ورغبة ونعمل بجدية لتحقيق الفوز".وشدد النجم المغربي: "بالتأكيد كنت أريد المشاركة ذهابا ومساعدة فريقي، لكننا قدمنا أداء جيدا ولم نفز، وغدا فرصة لنجوم باريس لتقديم أفضل ما لديهم للفوز".وأشار: "مبابي متحفز ويعمل بشكل جيد مثل كل اللاعبين، وحان الوقت لإثبات أننا جاهزون وقادرون على تحقيق الفوز وتحسين الصورة بعد مباراة الذهاب".وتابع: "أعتقد أننا لن نتأثر بأي استقبال عدائي لمبابي في كتالونيا، فالمباراة ستكون بين فريقين من 11 لاعبا داخل الملعب، والجماهير لن تنزل من المدرجات".وبسؤاله عن إستراتيجية الفريق الباريسي في لقاء الإياب، أجاب "أسلوبنا لن يتغير عما يطلبه المدرب لويس إنريكي منذ توليه المسؤولية، وهو السيطرة والاستحواذ وصناعة الفرص التي ستساعدنا على تسجيل الأهداف التي نحتاجها لتحقيق الفوز".وأكد: "بالفعل إنريكي يحاول كثيرا إجراء تعديلات عديدة وهذا أمر جيد للفريق أن يضم لاعبين قادرين على اللعب في أكثر من مركز".وكشف أشرف حكيمي: "الفارق بين إنريكي وغيره من المدربين السابقين لباريس هو أنه يطالبنا بعدم الاستعجال في الاندفاع الهجومي بل السعي دائما لإيجاد مساحات بالتمرير والاستحواذ".وأشار: "رافينيا لا يمثل المشكلة الوحيدة لنا بل يجب التركيز مع كل اللاعبين وأن نكون كتلة واحدة ونفوز في الالتحامات، وندرك جيدا قوة برشلونة".وختم حكيمي تصريحاته: "ليس عثمان ديمبلي فقط من يعرف برشلونة بل إنريكي يعرف كل شيء عن الفريق الإسباني، ونحن نؤدي حاليا بنفس فلسفة برشلونة".