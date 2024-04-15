التعادل يحسم لقاء الجوية ونفط ميسان في "نجوم العراق"

حسم التعادل الايجابي مباراة فريقي القوة الجوية ونفط ميسان في دوري نجوم العراق.

وانتهت المباراة التي أقيمت على ملعب الشعب الدولي، بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما.

وبهذه النتيجة يرفع القوة الجوية رصيده من النقاط الى 49 في المركز الثاني خلف المتصدر الشرطة الذي يمتلك 51 نقطة، بينما بلغ رصيد نفط ميسان 28 نقطة في المركز 11.