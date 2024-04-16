نادي النجف يوجه طلبًا للمدرب كاساس والأخير يرد

وما زال كاساس يتبع استراتيجيته بالبحث عن لاعبين جدد لتعزيز قاعدة اللاعبين المتاحين لتمثيل المنتخب العراقي، والزج بهم في المباريات التجريبية، وكذلك في مباريات التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأسي العالم 2026 وآسيا 2027.والتقى رئيس الهيئة الإدارية لنادي النجف الرياضي علي الغزالي، بمدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس على هامش مشاركته في المؤتمر الخاص برؤساء أندية دوري المحترفين العراقي، والذي أقيم بالعاصمة الإسبانية مدريد الأسبوع الماضي.الغزالي طلب من كاساس حضور مباريات فريق النجف في دوري نجوم العراق، إذ أبلغه بأن فريقه يمتلك لاعبين جيدين ومميزين، بإمكانهم اللعب مع المنتخب العراقي في قادم المباريات، كما أبلغ كاساس الغزالي بأنه سيلبي الدعوة، وسيتابع مباريات ولاعبي النجف بشكل أدق في قادم الاستحقاقات.وأشاد رئيس نادي النجف بمستويات بعض اللاعبين مثل محمد داود ومحمد قاسم، خاصة وأن هذين الاسمين لم يغيبا عن خطط خيسوس كاساس طيلة الفترة الماضية، حين كان الأول مع الشرطة والثاني مع القوة الجوية، لكن تراجع أدائهما في الفترة الماضية دفع المدرب الإسباني إلى عدم استدعائهما للمنتخب الأول، بحسب winwin.فيما ان كاساس ورغم تركيزه على ضم لاعبين محترفين جدد في المرحلة المقبلة، لكنه يفكر أيضًّا بعدد من اللاعبين المحليين، من بينهم لاعب الشرطة بسام شاكر ولاعب القوة الجوية حمود مشعان، وعدد من اللاعبين في نادي الطلبة من بينهم كرار نبيل. يذكر أن نادي النجف يحتل المركز الثامن في دوري نجوم العراق برصيد 30 نقطة.وسيكون كاساس خلال الأيام القليلة المقبلة في العاصمة القطرية الدوحة، لمتابعة مباريات المنتخب الأولمبي العراقي في كأس آسيا تحت 23 عامًا، تمهيدًا لضم عدد منهم إلى صفوف المنتخب الأول في المرحلة المقبلة.وسيستهل المنتخب الأولمبي العراقي مشواره في كأس آسيا بعد غد الثلاثاء، بمواجهة المنتخب التايلاندي على استاد الجنوب عند الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت الدوحة وبغداد.