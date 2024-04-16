ميسي يحصد أول جائزة في موسم الدوري الأمريكي

السومرية نيوز- رياضة



حصد الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم إنتر ميامي، أول جائزة له في موسم الدوري الأمريكي بعد تألقه في مباراة فريقه الأخيرة.

وتوج ميسي بجائزة لاعب الأسبوع في الدوري الأمريكي للمرة الأولى خلال الموسم الحالي، بعدما سجل هدفا وأهدى تمريرة حاسمة ليقود فريقه لفوز صعب على كانساس سيتي.



وفاز إنتر ميامي على مضيفه كانساس 3-2 في مباراة حضرها 72 ألفا و610 مشجعين، ليعود إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الأمريكي بالمشاركة مع نيويورك ريد بولز الذي خاض مباراة أقل.



وسجل ميسي هدفا وأهدى آخر إلى زميله المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز، ليقتنص لفريقه 3 نقاط ثمينة على ملعب أروهيد ستاديوم، الذي فتح أبوابه أمام الجماهير لتلبية الطلب الكبير على تذاكر مشاهدة الأسطورة الأرجنتيني.



ومنح ميسي بذلك فريقه إنتر ميامي جائزة لاعب الجولة للمرة الثالثة خلال الموسم الحالي، خلال أول 8 جولات، بعدما فاز بها لويس سواريز في الجولتين الثالثة والخامسة.



يذكر أن ميسي أصبح أول لاعب في الدوري الأمريكي يسجل 5 أهداف و5 تمريرات حاسمة على الأقل في أول 5 مباريات له بالموسم، حيث غاب عن باقي مباريات فريقه بسبب الإصابة.