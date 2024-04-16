ليلة الابطال.. صراع كروي بين برشلونة وباريس سان جيرمان اليوم

* موعد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمانيستضيف فريق برشلونة الإسباني نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، فى 10 مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "مونتجويك"، معقل البارسا، في إياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث يسعى البارسا لتأكيد تفوقه بعد حسم لقاء الذهاب.*نتيجة مباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمانحقق برشلونة فوزا مثيرا على مضيفه فريق باريس سان جيرمان الفرنسى، بنتيجة 3 - 2، الأربعاء الماضي.وجاءت قائمة برشلونة كالتالى.. تير شتيجن، جواو كانسيلو، أراوخو، مارتينيز، فيران، بيدري، ليفاندوفسكي، رافينيا، إنياكي بينيا، جواو فيليكس، ماركوس ألونسو، فيتور روكى، دى يونج، جوندوجان، كوندي، أسترالاجا، لامين يامال، كاسادو، كوباري، فيرمين، مارك جويو وهيكتور فورت.ويتأهل الفائز من تلك المواجهة لدور نصف النهائي، لملاقاة المنتصر من موقعة أتلتيكو مدريد الإسباني ضد بوروسيا دورتموند الألماني، علمًا بأنه تم إلغاء قاعدة الهدف بهدفين خارج الأرض في الأدوار الإقصائية من بطولة دوري أبطال أوروبا.وتأهل برشلونة لربع نهائي دورى أبطال أوروبا على حساب نابولي بنتيجة 4-2، حيث تعادل الفريقان ذهابا 1-1 على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا"، ثم فاز الفريق الكتالونى إيابا 3-1 على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي".فيما صعد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي إلى الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على نظيره ريال سوسيداد الإسباني، بنتيجة 2-1، خلال مباراة الإياب على ملعب "أنويتا"، بعدما فاز نادى العاصمة الفرنسية ذهابا على ملعبه بثنائية نظيفة.