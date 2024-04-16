Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
واشنطن تعتزم فرض عقوبات إضافية على طهران
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

جوارديولا عن مباراة الغد: لست خائفا من مواجهة ريال مدريد

رياضة

2024-04-16 | 10:17
جوارديولا عن مباراة الغد: لست خائفا من مواجهة ريال مدريد
المصدر:
وكالات
586 مشاهدة

علق بيب مدرب مانشستر سيتي، جوارديولا، اليوم الثلاثاء، على مواجهة ريال مدريد، غدا الأربعاء، في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وقال جوارديولا، في المؤتمر الصحفي للمباراة: "مواجهة ريال مدريد مباراة خاصة بالنسبة لي، لكن ما يهمنا هو ما يجب أن نقدمه غدا كفريق".

وتابع: "علينا تعديل أشياء لم نفعلها بشكل جيد في البرنابيو. نحن بحاجة لتقديم أداء أفضل قليلا. سنتحدث عن ذلك ونحاول تنفيذه".

وأضاف: "نريد أن نشعر بالضغط. لا نريد أن نخسر هذه المباراة، نحتاج للجوع من أجل المنافسة. نريد من الجماهير في ملعبنا أن تساعدنا كثيرًا".

وأكد: "علينا أن نستعد للمباراة، لكننا لن نعرف إلا بعد 10 دقائق إمكانيات من نواجههم. ريال مدريد ليس أي منافس، علينا أن نحسن طريقة لعبنا بقدر المستطاع".

وواصل: "تدرب ووكر جيدا، ويشعر أنه في حالة جيدة، لا أعلم إن كان سيبدأ أساسيا أم لا لكنني أعتقد أنه مُتاح لهذه المُواجهة، سأرى في آخر تدريب أو اثنين إن كان جيدًا".

وأكمل: "جود بيلينجهام انسجم بسرعة كبيرة في ريال مدريد وهذا الأمر ليس سهلا. إنه لاعب استثنائي بعقلية كبيرة وعلينا أن نراقبه جيدا".

وحول ما إذا كان يريد أن يرى بيلينجهام في إنجلترا مستقبلا، تملص جوارديولا من الرد وقال إن "الشخص المعني بالرد على هذا السؤال هو بيلينجهام نفسه".

وأردف: "لست خائفا من مواجهة ريال مدريد. لقد واجهتهم عدة مرات... نعم أحترمهم، لكن ذلك لا يعني أنني أخاف منهم".

وأكمل: "علينا أن نكون مستعدين. إنهم يعرفوننا جيدا وعلينا تقديم بعض المفاجآت كما فعل أنشيلوتي في البرنابيو".

وعن إمكانية توديع البطولة، أفصح: "إذا خسرت أمام مدريد، فعليك أن تصافحهم وتبارك لهم. لكني أريد أن ألعب بطريقة تجعلنا نستحق التأهل لنصف النهائي".

واسترسل: "لن نسيطر على المباراة لمدة 90 دقيقة، وكذلك هم. الشعور بالخطر مع ريال مدريد موجود دائما".

وعما إذا كان يرى تعقيدا في جدول مبارياته، صرح: "نحن معتادون على ذلك. من الأفضل أن نكون حاضرين في هذه المباريات بدلا من عدم التأهل لخوضها".

وشدد: "لن أشكو من ذلك أبدا. هذا ما هو عليه الحال. 24 ساعة إضافية للتحضير أمر مهم. أنا مستعد للمعاناة حتى النهاية".جوا
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
>> انضم الى السومرية على واتساب
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
منخفض غاضب يطير فوق إيران ويتجه جنوبًا.. أمطار في العراق ونتائج خطيرة للخليج
18.28%
01:26 | 2024-04-15
منخفض غاضب يطير فوق إيران ويتجه جنوبًا.. أمطار في العراق ونتائج خطيرة للخليج
01:26 | 2024-04-15
مشاجرة الكاظمية.. &quot;الطرف الآخر&quot; يكذب رواية الـ35 معتدياً ويكشف تفاصيل مغايرة
Play
16.9%
10:20 | 2024-04-15
مشاجرة الكاظمية.. "الطرف الآخر" يكذب رواية الـ35 معتدياً ويكشف تفاصيل مغايرة
10:20 | 2024-04-15
بعد التغيير في سياسات السعودية.. السيد الصدر يوجه دعوة لـ&quot;بن سلمان&quot;
16.62%
12:31 | 2024-04-15
بعد التغيير في سياسات السعودية.. السيد الصدر يوجه دعوة لـ"بن سلمان"
12:31 | 2024-04-15
&quot;سنعرفهم من وجوههم&quot;.. المرور تخطط لغرامات جديدة للسائرين على الأقدام
16.57%
02:22 | 2024-04-15
"سنعرفهم من وجوههم".. المرور تخطط لغرامات جديدة للسائرين على الأقدام
02:22 | 2024-04-15
تلاحق &quot;أي هدف متحرك&quot;.. عشرات الكلاب السائبة تغزو مطار بغداد (فيديو)
Play
16.48%
03:08 | 2024-04-15
تلاحق "أي هدف متحرك".. عشرات الكلاب السائبة تغزو مطار بغداد (فيديو)
03:08 | 2024-04-15
&quot;الجيش الإسرائيلي&quot; يعلن: سنرد على هجوم إيران
15.16%
13:31 | 2024-04-15
"الجيش الإسرائيلي" يعلن: سنرد على هجوم إيران
13:31 | 2024-04-15
المزيد
قرار غير مدروس
قرار غير مدروس
قرار صائب
قرار صائب
القرار تحت الاختبار
القرار تحت الاختبار
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

البصرة: انبعاثات الغاز تتسبب بأمراض السرطان والتشوهات الخلقية
Play
البصرة: انبعاثات الغاز تتسبب بأمراض السرطان والتشوهات الخلقية
07:00 | 2024-04-16
هل كان العراق مشمولاً بالرد الصهيوني على ايران؟
Play
هل كان العراق مشمولاً بالرد الصهيوني على ايران؟
06:30 | 2024-04-16
التوافقات السياسية تعرقل انتخاب رئيس جديد لبرلمان العراق
Play
التوافقات السياسية تعرقل انتخاب رئيس جديد لبرلمان العراق
06:00 | 2024-04-16
بغداد: الدراجات النارية تتسبب بحوادث مميتة
Play
بغداد: الدراجات النارية تتسبب بحوادث مميتة
05:30 | 2024-04-16
نقص في المحولات الكهربائية في حي الشهداء
Play
نقص في المحولات الكهربائية في حي الشهداء
04:57 | 2024-04-16
أمراض جلدية وسرطانية تجتاح سكان منطقة الثعالبة
Play
أمراض جلدية وسرطانية تجتاح سكان منطقة الثعالبة
03:10 | 2024-04-16
دعوات في صلاح الدين للتلقيح ضد الحصبة
Play
دعوات في صلاح الدين للتلقيح ضد الحصبة
01:30 | 2024-04-16
عبر الدراجات الهوائية.. عائلة فرنسية تجوب نحو 10 دول آخرها العراق
Play
عبر الدراجات الهوائية.. عائلة فرنسية تجوب نحو 10 دول آخرها العراق
13:16 | 2024-04-15
مشاجرة الكاظمية.. "الطرف الآخر" يكذب رواية الـ35 معتدياً ويكشف تفاصيل مغايرة
Play
مشاجرة الكاظمية.. "الطرف الآخر" يكذب رواية الـ35 معتدياً ويكشف تفاصيل مغايرة
10:20 | 2024-04-15
أطفال العراق بلا مقاعد دراسة بسبب ظروفهم السيئة
Play
أطفال العراق بلا مقاعد دراسة بسبب ظروفهم السيئة
07:44 | 2024-04-15
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.