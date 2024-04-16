جوارديولا عن مباراة الغد: لست خائفا من مواجهة ريال مدريد

وقال جوارديولا، في المؤتمر الصحفي للمباراة: "مواجهة ريال مدريد مباراة خاصة بالنسبة لي، لكن ما يهمنا هو ما يجب أن نقدمه غدا كفريق".وتابع: "علينا تعديل أشياء لم نفعلها بشكل جيد في البرنابيو. نحن بحاجة لتقديم أداء أفضل قليلا. سنتحدث عن ذلك ونحاول تنفيذه".وأضاف: "نريد أن نشعر بالضغط. لا نريد أن نخسر هذه المباراة، نحتاج للجوع من أجل المنافسة. نريد من الجماهير في ملعبنا أن تساعدنا كثيرًا".وأكد: "علينا أن نستعد للمباراة، لكننا لن نعرف إلا بعد 10 دقائق إمكانيات من نواجههم. ريال مدريد ليس أي منافس، علينا أن نحسن طريقة لعبنا بقدر المستطاع".وواصل: "تدرب ووكر جيدا، ويشعر أنه في حالة جيدة، لا أعلم إن كان سيبدأ أساسيا أم لا لكنني أعتقد أنه مُتاح لهذه المُواجهة، سأرى في آخر تدريب أو اثنين إن كان جيدًا".وأكمل: "جود بيلينجهام انسجم بسرعة كبيرة في ريال مدريد وهذا الأمر ليس سهلا. إنه لاعب استثنائي بعقلية كبيرة وعلينا أن نراقبه جيدا".وحول ما إذا كان يريد أن يرى بيلينجهام في إنجلترا مستقبلا، تملص جوارديولا من الرد وقال إن "الشخص المعني بالرد على هذا السؤال هو بيلينجهام نفسه".وأردف: "لست خائفا من مواجهة ريال مدريد. لقد واجهتهم عدة مرات... نعم أحترمهم، لكن ذلك لا يعني أنني أخاف منهم".وأكمل: "علينا أن نكون مستعدين. إنهم يعرفوننا جيدا وعلينا تقديم بعض المفاجآت كما فعل أنشيلوتي في البرنابيو".وعن إمكانية توديع البطولة، أفصح: "إذا خسرت أمام مدريد، فعليك أن تصافحهم وتبارك لهم. لكني أريد أن ألعب بطريقة تجعلنا نستحق التأهل لنصف النهائي".واسترسل: "لن نسيطر على المباراة لمدة 90 دقيقة، وكذلك هم. الشعور بالخطر مع ريال مدريد موجود دائما".وعما إذا كان يرى تعقيدا في جدول مبارياته، صرح: "نحن معتادون على ذلك. من الأفضل أن نكون حاضرين في هذه المباريات بدلا من عدم التأهل لخوضها".وشدد: "لن أشكو من ذلك أبدا. هذا ما هو عليه الحال. 24 ساعة إضافية للتحضير أمر مهم. أنا مستعد للمعاناة حتى النهاية".جوا