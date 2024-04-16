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صدمة للنصر السعودي وجماهيره بعد عقوبة رونالدو

رياضة

2024-04-16 | 11:56
صدمة للنصر السعودي وجماهيره بعد عقوبة رونالدو
1,575 مشاهدة

يواجه الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر عقوبة صادمة بعد طرده أمام الهلال في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024.

وتعرض رونالدو للطرد خلال خسارة فريقه أمام الهلال بنتيجة 1-2 في نصف نهائي السوبر المحلي، وذلك بعدما تعمد ضرب علي البليهي مدافع "الزعيم" بالدقيقة 86 ليتلقى البطاقة الحمراء مباشرة.

وفقا لما ذكرته صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، استقرت على إيقاف رونالدو لمدة مباراتين وتوقيع غرامة مالية عليه قدرها 20 ألف ريال.

وقالت صحيفة "الرياضية": "هذا القرار تم اتخاذه بسبب سلوك رونالدو المشين والذي لا يرتقي للمستويات الرياضية العليا".

وتعد هذه هي العقوبة الثانية التي يتعرض لها "الدون" في الملاعب السعودية، حيث سبق أن تم إيقافه مباراة واحدة على خلفية أحداث ديربي الرياض أمام الشباب في الجولة 21 من الدوري السعودي.

العقوبة تعد صدمة للنصر، حيث سيغيب رونالدو بسببها عن مباراة "العالمي" ضد الفيحاء مساء الجمعة المقبل في تمام الساعة 6:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة ضمن الجولة 28 من الدوري السعودي.

كذلك، سيغيب عن مباراة النصر ضد الخليج مساء السبت الموافق 27 أبريل/نيسان 2024 في الجولة 29 والمقرر إقامتها الساعة 10:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة.
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