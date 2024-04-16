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برشلونة يغيب عن مونديال الأندية 2025

رياضة

2024-04-16 | 17:42
برشلونة يغيب عن مونديال الأندية 2025
المصدر:
موقع كووورة
2,884 مشاهدة

تأكد بشكل رسمي، غياب برشلونة عن منافسات مونديال الأندية 2025 بنسخته الجديدة.

وجاء ذلك بعدما ودع برشلونة دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي، اليوم الثلاثاء، بعد خسارته من باريس سان جيرمان، بنتيجة (4-1)، علما بأنه فاز ذهابا بنتيجة (3-2).
 
وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن برشلونة لم يودع دوري أبطال أوروبا فقط، بل سيغيب أيضا عن بطولة كأس العالم للأندية في نسختها الجديدة التي تضم 32 فريقا.
 
وكان على برشلونة أن يتأهل إلى الدور نصف النهائي، بعد خروج أتلتيكو مدريد من نفس الدور على يد بوروسيا دورتموند (5-4) في مجموع المباراتين.
 
وكان أتلتيكو متقدما بفارق 6 نقاط على برشلونة (77 مقابل 71) وفقا لنتائج الفريقين في النسخ الأربع الأخيرة من دوري أبطال أوروبا.
 
وضمنت أندية مانشستر سيتي وتشيلسي وإنتر ميلان وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند ويوفنتوس وبورتو وبنفيكا المشاركة في البطولة التي ستقام في 2025.
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