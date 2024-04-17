أول تعليق من تشافي بعد توديع برشلونة دوري أبطال أوروبا

وقال تشافي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "نحن مستاءون، والطرد منح باريس الفرصة للتعادل، وبالنسبة لي كان أمرًا صعبًا".وأضاف: "ترددت في استبدال يامال، لقد كان جيدًا، والطرد كان مؤثرا على المباراة".وأوضح: "الحكم كان سيئا للغاية، لم يفهم المباراة".وتابع: "كنا قادرين على التعادل بمحاولات من جوندوجان وليفاندوفسكي، لكن كنا متأخرين والأمور أصبحت معقدة للغاية، ومن المؤسف أن يُهدر عمل موسم كامل هنا بسبب قرار تحكيمي، هذا الطرد لم يكن ضروريا".وأتم: "برشلونة في الموسم المقبل سيحاول مرة أخرى، لقد قدمنا أداءً رائعًا بدوري الأبطال، وكان علينا السيطرة على التفاصيل الصغيرة".وشهد الشوط الأول طرد رونالد أراوخو، مدافع برشلونة، في الدقيقة 29، بعدما أسقط باركولا لاعب سان جيرمان على حدود منطقة الجزاء.كما أشهر الحكم الروماني ستيفان كوفاكس، بطاقة حمراء مباشرة في وجه تشافي، في الدقيقة 56، بعد اعتراضه بعنف على أحد القرارات، ثم احتسب ركلة جزاء لباريس سجل منها كيليان مبابي الهدف الثالث.وكان برشلونة قد انتصر في مباراة الذهاب على ملعب حديقة الأمراء (3-2)، لكنه خسر على ملعبه بنتيجة عريضة ليغادر دوري الأبطال من ربع النهائي.