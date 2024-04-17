"دمرنا أنفسنا".. غوندوغان يعدد أسباب خروج برشلونة من دوري أبطال أوروبا

وبعد الفوز 3-2 في باريس والتقدم 1-0 بهدف مبكر من رافينيا في مباراة إياب دور الـ8، لعب برشلونة بـ10 لاعبين عندما تلقى رونالد أراوخو البطاقة الحمراء قبل أن يسيطر باريس سان جيرمان على المباراة وينتفض ويعود في النتيجة.ونجح سان جيرمان في إسقاط البارسا بملعبه بنتيجة 4-1، ليخطف بطاقة التأهل لنصف النهائي بفوزه في مجموع المباراتين (6-4).وقال غندوغان لشبكة "تي.إن.تي سبورتس": "أشعر بخيبة أمل وإحباط كبيرين.. كنا نسيطر تماما على المباراة وتقدمنا بهدف قبل أن ندمر أنفسنا".وأقر الدولي الألماني بأن البطاقة الحمراء غيرت مجرى المباراة، ليضيف: "هذا هو دوري أبطال أوروبا، بغض النظر عن المنافس.. في مثل هذه المواجهات المهمة مع اللعب بـ10 لاعبين في وقت مبكر جدا.. يصبح الأمر مستحيلا وتودع المسابقة للأسف".وبعد الهزيمة أمس الثلاثاء، وبخ تشافي هرنانديز مدرب برشلونة، الحكم إشتفان كوفاتش، وقال إن أداءه كلف الفريق الإسباني خسارة مكانه في الدور قبل النهائي.وأشهر كوفاتش البطاقة الحمراء لأراوخو وتشافي، كما تلقى 5 من لاعبي برشلونة بطاقات صفراء.واتفق غندوغان مع رأي مدربه بشأن الحكم، قائلا إنه "كان يجب أن يحصل على ركلة جزاء بعد تدخل من فيتينيا لاعب باريس سان جيرمان داخل المنطقة".وأضاف اللاعب الألماني: "لم أشاهد معظم اللقطات المثيرة في الإعادة حتى الآن، لكني شعرت أنه كان سريعا للغاية في إشهار البطاقات الصفراء".واستطرد: "في الشوط الثاني، أعتقد أنني كان يجب أن أحصل على ركلة جزاء.. بدا واضحا أنه يركلني، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فإنني كنت سأستمر في الركض.. كانت ركلة جزاء بالنسبة لي".واختتم: "هذا ما قلته له، على الأقل لكي يراجع المخالفة وأعطاني بطاقة صفراء.. لا أعرف كيف ظهرت المخالفة على شاشة التلفزيون، ربما أكون مخطئا".