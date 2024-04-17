قمة ريال مدريد ومانشستر سيتي.. من يحسم النهائي المبكر؟

ومن المقرر أن تقام مباراة مان سيتى ضد ريال مدريد، فى تمام العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت القاهرة، على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائى لمسابقة دوري أبطال أوروبا.وانتهت مواجهة الذهاب بين فريقى ريال مدريد الأكثر تتويجا بدورى أبطال أوروبا عبر التاريخ، ضد ماتشستر سيتي حامل اللقب، بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3-3 في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "سانتياجو برنابيو"، معقل الفريق الملكي.ويتسلح مانشستر سيتي بسجل مثالى فى دوري أبطال أوروبا بعدما حافظ على سجله خاليا من الهزائم فى 22 مباراة متتالية وتحديداً منذ الخسارة أمام ريال مدريد 1-3 بعد التمديد في مايو 2022 في إياب نصف النهائي.كما حافظ الفريق الإنجليزى على سجله بدون هزيمة على أرضه فى المسابقة الأوروبية منذ 30 مباراة وتحديدا عام 2018، كما لم يخسر على أرضه في 41 مباراة في مختلف المسابقات منذ نوفمبر 2022.وأعلن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا" تعيين الحكم الإيطالى دانييلى أورساتو لإدارة موقعة مان سيتى ضد ريال مدريد التى يحتضنها ملعب "الاتحاد" معقل الفريق الإنجليزى.وسبق وأدار الحكم الإيطالى البالغ من العمر 48 عامًا، ثماني مباريات لفريق ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، حقق خلالها الفريق الملكى 4 انتصارات وتلقى 4 هزائم.