6 أسباب تربط رونالدو بالعودة الى أوروبا.. ابرزها فريق الفونسو

رونالدو (39 عاما) انضم لصفوف "العالمي" في يناير/كانون الثاني 2023 بعدما فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، ومنذ ذلك الحين أصبح الهداف الأول للفريق في جميع المسابقات.وتوج رونالدو هدافا للعالم خلال العام الماضي 2023 بتسجيل 54 هدفا، متفوقا على العديد من النجوم مثل الفرنسي كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمانـ والإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ الألماني.كذلك يشهد الموسم الحالي ظهورا لافتا لأسطورة البرتغال، الذي يتصدر ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين برصيد 29 هدفا، متفوقا على الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال، بفارق 7 أهداف.وترددت العديد من الأنباء في الأيام الأخيرة حول إمكانية عودة رونالدو للملاعب الأوروبية من بوابة باير ليفركوزن الألماني تحت قيادة زميله الأسبق، المدرب الإسباني الشاب تشابي ألونسو.وهناك العديد من الأسباب التي قد تدفع رونالدو للعودة إلى أوروبا من بوابة باير ليفركوزن، تستعرضها "العين الرياضية" في السطور التالية.صداقة ألونسوسبق وأن أكد تشابي ألونسو، الذي جاور كريستيانو رونالدو في ريال مدريد الإسباني، أن "صاروخ ماديرا" أفضل لاعب لعب معه خلال مسيرته.وأوضح بعد انتقاله إلى بايرن ميونخ الألماني عام 2014: "إذا فاز مانويل نوير -حارس مرمى بايرن ميونخ- بالكرة الذهبية أو أي لاعب ألماني آخر، فسيكون ذلك عادلا، لأنهم حصدوا كأس العالم".وشدد في الوقت ذاته بقوله: "لكن سيكون عادلا أيضا تتويج رونالدو بالكرة الذهبية بعد فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا، وهو أفضل لاعب لعبت معه على الإطلاق".كذلك أكد ألونسو في وقت سابق أن رونالدو أفضل من الأرجنتيني ليونيل ميسي، حسب وجهة نظره.وبالتالي، فإن هذا الحب قد يعزز رغبة ألونسو في جلب زميله الأسبق لصفوف ليفركوزن، لتجديد الشراكة بينهما، وهو ما أكدته بعض التقارير الصحفية.كسر هيمنة ميسينجح ميسي في أن يصبح أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في الدوريات الأوروبية الكبرى برصيد 496 هدفا، متفوقا على رونالدو بفارق هدف وحيد.وبالتالي، فإن عودة رونالدو ستمنحه فرصة التفوق على ميسي مرة أخرى بالتسجيل مجددا، بالإضافة إلى الوصول إلى 500 هدف في الدوريات الكبرى.وسبق وأن سجل رونالدو 311 هدفا في الدوري الإسباني مع ريال مدريد و103 أهداف في الدوري الإنجليزي مع مانشستر يونايتد، بجانب 81 هدفا في الدوري الإيطالي رفقة يوفنتوس.تعزيز السجل الأوروبييعتبر رونالدو هو اللاعب الأكثر تسجيلا للأهداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا برصيد 140 هدفا في 183 مباراة.وسيشهد الموسم المقبل مشاركة ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا بعد التتويج بلقب البوندسليغا، وبالتالي فإن رونالدو سيمتلك فرصة تعزيز رقمه التاريخي، فضلا عن إمكانية قيادة الفريق لمعجزة التتويج باللقب الأول في تاريخه.حب تشاكاأكد السويسري غرانيت تشاكا، لاعب وسط ليفركوزن، حبه الشديد لرونالدو في العديد من المناسبات.وخلال إحدى المناسبات، أوضح تشاكا أنه يفضل رونالدو على ميسي في الصراع التاريخي بين الطرفين والمتمثل في اختيار الطرف الأفضل أمام الآخر.هذا يعني أن أهم نجوم الفريق الألماني يكنون احتراما وتقديرا للهداف التاريخي لكرة القدم، وهو ما قد يساعده على التأقلم سريعا بمساعدة تشاكا ورفاقه.مثل أعلى للجميعيعد رونالدو هو المثل الأعلى لأغلب نجوم كرة القدم الشباب في مختلف دوريات العالم، والذين عبروا عن حبهم الشديد له.ويمتلك ليفركوزن مجموعة من المواهب الرائعة التي ستنفجر فرحا بوجود لاعب بقيمة رونالدو ضمن صفوف الفريق، حال انتقاله إليه.المنافسة على الألقابحال انضمام رونالدو لبطل الدوري الألماني، فإنه سيدعم كتيبة ألونسو بصورة كبيرة في منافسات دوري أبطال أوروبا بالموسم الجديد.رونالدو هو أحد أعظم لاعبي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق، إن لم يكن الأفضل، ووجوده سيمنح ليفركوزن القدرة على الوصول إلى الأدوار المتقدمة في البطولة.كذلك سيمتلك ليفركوزن فرصة الاحتفاظ بلقب الدوري الألماني، نظرا لقدرة رونالدو التهديفية الكبيرة، والتي تستمر في التصاعد رغم تقدمه في العمر.