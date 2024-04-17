أول تعليق لمبابي بعد الإطاحة ببرشلونة في دوري الابطال

وقال مبابي الذي سجل هدفين في المباراة، في تصريحات أبرزتها صحيفة "لوباريزيان": "أشعر بالفخر منذ اليوم الأولي لي مع باريس، وكبريائي لا يتأثر باللحظات الجيدة أو السيئة، وبالطبع مثل هذه الليالي السعيدة تزيدني فخرا كلاعب باريسي ولكن يجب أن نتحلى بالهدوء بعدما تجاوزنا مرحلة أخرى".وأضاف "أحلم بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مع باريس، هذا أمر مؤكد، لقد تقدمنا خطوة كبيرة ضد فريق عريق أتمنى له الكثير من الحظ، وحان دورنا، وسنبذل أقصى ما لدينا للوصول للنهائي في ويمبلي".وبسؤاله عن الانتقادات التي تعرض لها بعد مباراة الذهاب ضد برشلونة وتسجيله هدفين في الإياب، أجاب مبابي: "إننا مستعدون للتأهل للنهائي، نحن فريق عظيم، وقدمنا مباراة جماعية رائعة بعد عمل مكثف خلال ستة أيام ارتكز على فكرة أننا سنفوز في برشلونة، إنه يوم عظيم في تاريخ النادي، وأهنئ الجميع داخل باريس".وسئل النجم الفرنسي أيضا "هل زاد ارتباطك بباريس سان جيرمان بعد هذا التأهل؟" ليرد: "حتى إذا خسرنا سأبقى فخورا كوني باريسيا، ولكن أزداد فخرا بعد هذه الليلة، نحن سعداء للغاية لقد حققنا الفوز أمام الفريق الذي أردنا التغلب عليه، والتأكيد على ما عملنا عليه في ستة أيام أننا سنأتي للتأهل من برشلونة".وضرب باريس سان جيرمان موعدا متجددا مع بوروسيا دورتموند في نصف نهائي دوري الأبطال بعدما سبق وأن التقيا في دور المجموعات ففاز سان جيرمان ذهابا في باريس 2-0 وتعادلا إيابا 1-1.