المباراة المرتقبة.. التشكيلة المتوقعة لمدريد والستي لأياب ابطال أوروبا

وتنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية (السابعة مساء بتوقيت غرينيتش).وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت منتصف الأسبوع الماضي على ملعب "سانتياغو برنابيو" معقل ريال مدريد، قد انتهت بالتعادل الإيجابي 3-3.ويسعى ريال مدريد لتحقيق الفوز في مباراة اليوم بأي نتيجة للتأهل للدور نصف النهائي، بينما يتطلع مان سيتي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور للظفر ببطاقة التأهل ومواصلة حملة الدفاع عن لقبه.ووفقا لموقع "theanalyst" فإن مانشستر سيتي سيدخل المباراة بالتشكيلة التالية:حراسة المرمى: إيدرسون.الدفاع: غفارديول - ستونز - دياز - ووكر.الوسط: دي بروين - رودري - سيلفا.الهجوم: غريليش - هالاند - فودين.الموعد والتشكيلة المتوقعة لقمة مانشستر سيتي وريال مدريدأما ريال مدريد، فيتوقع أن يعتمد على الأسماء التالية:حراسة المرمى: لونين.خد الدفاع: ميندي - روديغر - ناتشو - كارفخال.خط الوسط: كروس - كامافينغا - فالفيردي.خط الهجوم: بيلينغهام - فينيسيوس - رودريغو.