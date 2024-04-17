أتلتيكو يحجز المقعد رقم 22 بمونديال الأندية.. تعرف على المتأهلين

ساهمت خسارة برشلونة وتوديعه دوري الأبطال في تأهل أتلتيكو مدريد رغم سقوطه أيضا في المسابقة الأوروبية، إلى مونديال الأندية 2025 في الولايات المتحدة بنظامها الجديد، نظرا لأن الروخيبلانكوس بات متقدما بفارق كبير عن البلوجرانا في الترتيب.

وأصبح فريق المدرب دييجو سيميوني رقم 22 الذي يحجز مقعده في الشكل الجديد من البطولة الدولية، التي ستقام النسخة الأولى منها بين 15 حزيران و13 تموز 2025، وتلعب كل أربعة أعوام من بعدها بمشاركة 32 فريقا في 8 مجموعات من 4 فرق، يتأهل منها الفريقان صاحبي الصدارة والوصافة، ولن يكون هناك مكان لأصحاب المركز الثالث.

ويمثل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) 12 فريقا، منهم 11 حجزوا بطاقات المشاركة بالفعل وهم ريال مدريد وتشيلسي ومانشستر سيتي لأنهم أبطال آخر ثلاث نسخ من التشامبيونزليج، وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان وإنتر ميلان وبوروسيا دورتموند وبورتو وبنفيكا ويوفنتوس وأتلتيكو مدريد، بفضل ترتيبهم ضمن التصنيف، مع انتظار تحديد هوية بطل دوري الأبطال للنسخة الحالية والذي سيتأهل مباشرة أيضا.

أما الفريق الوحيد الذي لا يزال لديه فرص في التأهل إلى مونديال الأندية الجديد عبر بوابة دوري الأبطال فهو آرسنال الإنجليزي الذي يتعين عليه التتويج بالتشامبيونزليج هذا العام إذا كان يريد الظهور في أولى نسخ الشكل الجديد من مونديال الأندية نظرا لأنه ليس لديه أي أمل في المشاركة عبر بوابة التصنيف.

وضمن كل من بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان (المشاركين في نصف نهائي النسخة الحالية من التشامبيونزليج)، وريال مدريد ومانشستر سيتي وبايرن ميونخ (الذين سيتحدد مساء اليوم الأربعاء ما إذا كانوا سيواصلون المشوار إلى نصف النهائي)، المشاركة في المونديال، لذا وفي حالة فاز أي من هذا الخماسي باللقب، سيمهد الطريق أمام حضور سالزبورج النمساوي في المونديال.

وخلافا للفرق الـ11 الأوروبية، هناك 11 فريقا من باقي أنحاء العالم تأهلت بالفعل إلى مونديال الأندية 2025 وهي بالميراس وفلومينينزي وفلامنجو البرازيليين والأهلي المصري والهلال السعودي والوداد المغربي وأوراوا ريدز الياباني وليون ومونتيري المكسيكيين وسياتل ساوندرز الأمريكي وأوكلاند سيتي النيوزلندي.

ومع تبقي مركز لأوروبا (آرسنال إذا توج بطلا لأوروبا أو سالزبورج)، لا تزال 9 فرق تتنافس للظهور في النسخة الأولى من مونديال الأندية بشكلها الجديد منها 2 من آسيا بين العين الإماراتي، وأولسان إتش دي وجيونبوك موتورز الكوريين الجنوبيين، ويوكوهاما مارينوز الياباني، وفريقين من أفريقيا بين الترجي التونسي وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي ومازيمبي الكونغولي.

إضافة إلى مقعد من كونكاكاف تتنافس عليه فرق أمريكا وباتشوكا المكسيكيين وكولومبوس كرو وفيلادلفيا يونيون الأمريكيين، وثلاثة فرق من كونميبول حيث ضمن التأهل بالفعل ريفر بليت وبوكا جونيورز الأرجنتينيين وفي انتظار معرفة هوية بطل كأس ليبرتادوريس، إضافة إلى فريق من البلد المضيف.