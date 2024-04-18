بحثاً عن تصحيح المسار.. الأولمبي يلاقي طاجيكستان غداً

وسبق لمنتخبنا الأولمبي أن استهل مشاركته القارية بخسارة مؤلمة وغير متوقعة بثنائية أمام نظيره التايلندي بهدفين من دون مقابل، في مباراة شهدت إشهار البطاقة الحمراء بوجه لاعبنا نهاد محمد الذي سيغيب بشكل رسمي عن لقاء الغد.ويدخل الأولمبي مواجهة طاجيكستان رافعاً شعار الفوز من أجل تعويض الخسارة الأولى وتصحيح مسار التنافس على خطف إحدى بطاقتي التأهل عن المجموعة الثالثة إلى الدور ربع النهائي للمسابقة.وركَّز الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة راضي شنيشل خلال التدريبات التي أعقبت مواجهة تايلند الأولى على تصحيح الأخطاء العديدة التي ارتكبها اللاعبون، إضافة إلى ذلك جرت متابعة لقاء المنافس الطاجيكي الذي خسر بدوره هو الآخر أمام السعودية في مستهل المشوار، وتم تحديد نقاط القوة والضعف لديه مع وضع التكتيك المناسب الذي يضمن حصد النقاط الثلاث.تجدر الإشارة إلى أن المنتخب الأولمبي تنتظره مواجهة ثالثة وأخيرة ضمن مرحلة المجموعات مع الأخضر السعودي يوم الاثنين المقبل.على صعيد متصل، من المؤمل أن تقام اليوم الخميس مباراتين ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى، إذ يلتقي صاحب الأرض والجمهور الأولمبي القطري نظيره الأردني، بينما سيخوض الوافد الجديد للمسابقة الأولمبي الأندونيسي اختباراً صعباً أمام أستراليا.