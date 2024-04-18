ليفربول يواجه أتالانتا في مهمة "شبه مستحيلة" اليوم

تأهل فريق ليفربول إلى دور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي بعد الفوز على حساب سبارتا براج البرتغالي في دور الستة عشر بنتيجة 11-2 استطاع في مباراة الذهاب الفوز خارج الأرض 5-1، وفي الأنفيلد 6-1.بينما تأهل فريق أتالانتا إلى الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي بعد الفوز على سبورتينج لشبونة البرتغالي في دور الستة عشر بنتيجة 3-2، بعدما تعادل إيجابيًا 1-1 في الذهاب خارج الأرض والفوز 2-1 على أرضه ووسط جماهيره.يدخل أتالانتا المباراة بحثًا عن تأكيد التفوق أمام منافسه ليفربول بعد الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة 3-0 على ملعب أنفيلد في مواجهة الذهاب بين الناديين.*أتالانتا ضد ليفربولبينما يأمل ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب في تحقيق انتصار ساحق على منافسه بملعبه وأمام جماهيره لاستعادة الهيبة المفقودة وتكرار الخماسية النظيفة التي سبق وان حققها على نفس الملعب قبل سنوات في دوري أبطال أوروبا عندما التقيا في دور المجموعات.ويعول الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على قدرات نجمه الدولي محمد صلاح في مباراة اليوم في تحقيق الهدف الأكبر من اللقاء وتحقيق الفوز قبل مواجهة العودة المنتظرة.*تاريخ مواجهات أتالانتا ضد ليفربولتاريخيًا التقى فريقا ليفربول ضد أتالانتا في 3 مباريات قبل مباراة اليوم انتهت الأولى بفوز الريدز بخماسية نظيفة في إيطاليا قبل أن يتلقى الهزيمة بهدفين في أنفيلد، بينما انتهت المباراة الماضية لصالح الفريق الإيطالي بثلاثية نظيفة.ويعتلي ديوجو جوتا قائمة هدافي مباريات الفريقين برصيد 3 أهداف هاتريك سجله في المواجهة الأولى بينهما، بينما يتفوق الريدز في القيمة التسويقية بواقع 921 مليون يورو، مقابل 349 لصالح نادي أتالانتا.ويعد دومينيك سوبوسلاي لاعب ليفربول هو الأغلى في اللقاء بواقع 75 مليون يورو وهو الأمر الذي يعزز فارق الخبرات بين الفريقين قبل القمة المرتقبة بينهما.وعلى المستوى الفردى سبق وأن واجه محمد صلاح نادي أتالانتا في 7 مباريات قبل سابق سجل خلالها هدف وحيد وصنع 3 آخرين، وبلغت مساهمات محمد صلاح التهديفية هذا الموسم في الدوري الأوروبي 8 أهداف بواقع 4 سجلهم ومثلهم صنعهم للريدز.وعلى المستوى المحلي عاني فريق ليفربول من الهزيمة أمام كريستال بالاس بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الماضية في الدوري الإنجليزي على ملعب انفيلد ووسط جماهير الريدز ما أدى الى تراجع الفريق الى المركز الثالث بجدول ترتيب البريميرليج.بينما تعثر فريق أتالانتا أمام فيرونا وتعادل إيجابيًا بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعتهما في الجولة الماضية في الدوري الإيطالي ليتواجد في المركز السادس بجدول ترتيب الكالتشيو برصيد 51 نقطة.