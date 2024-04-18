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كأس الاتحاد الإنجليزي.. إلغاء مباريات الإعادة

رياضة

2024-04-18 | 08:38
كأس الاتحاد الإنجليزي.. إلغاء مباريات الإعادة
المصدر:
وكالات
1,212 مشاهدة

كشف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن إلغاء مباريات الإعادة في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بداية من الموسم المقبل.

وجاءت خطوة إلغاء مباريات الإعادة من الدور الاول وما بعده كجزء من اتفاقية جديدة بين الاتحاد الإنجليزي ورابطة الدوري الممتاز، التي ستشهد تخصيص 33 مليون جنيه إسترليني إضافية سنويا لكرة القدم الشعبية من الدوري الممتاز.

وكان الاتحاد الإنجليزي قد ألغى بالفعل مباريات الإعادة بداية من الدور الخامس فيما بعده، وذكر أن خطوة إلغائها بشكل عام تم الاتفاق عليها "في ضوء التغييرات في أجندة المباريات بعد توسيع البطولات التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)".

وذكر الاتحاد الإنجليزي أن "كل الأدوار سيتم إقامتها في عطلات نهاية الأسبوع، بعد أن تم نقل مباريات الدور الخامس لتقام في منتصف الأسبوع في الخمس سنوات الماضية".

وذكر الاتحاد الإنجليزي أن "المباراة النهائية، ستلعب في عطلة نهاية الأسبوع قبل الأخيرة من موسم رابطة الدوري الممتاز، يوم السبت، حيث لن تقام أي مباريات بالدوري في نفس اليوم".
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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