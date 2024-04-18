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ماذا قال أنشيلوتي لغوارديولا عقب مباراة فريقيهما؟

رياضة

2024-04-18 | 11:32
ماذا قال أنشيلوتي لغوارديولا عقب مباراة فريقيهما؟
المصدر:
وكالات
3,342 مشاهدة

كشف مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، عن كواليس حواره مع نظيره في مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، عقب مباراة فريقيهما أمس الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

وعقب المباراة وقبل توجهه للاحتفال مع لاعبيه بالفوز والتأهل إلى الدور نصف النهائي، ظهر أنشيلوتي وهو يتحدث مع غوارديولا.

وقال المدرب الإيطالي خلال تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "لقد هنأت غوارديولا وتمنيت له حظا سعيدا في بقية الموسم".

وأضاف: "مانشستر سيتي تقدم في الموسم الماضي، وهذه المرة جاء دورنا، لقد كان الفوز اليوم (أمس) إنجازا رائعا، وأنا سعيد حقا به والتأهل لنصف النهائي".

وجرد ريال مدريد مضيفه مانشستر سيتي من اللقب وأخرجه من دوري أبطال أوروبا بالفوز عليه 4-3 بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 في إياب ربع النهائي.

ويلتقي ريال مدريد في الدور المقبل مع بايرن ميونخ المتأهل بفوزه على أرسنال 1-0 إيابا في ميونخ بعدما تعادلا 2-2 ذهابا في لندن.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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