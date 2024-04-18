قبيل الكلاسيكو.. تشافي يعترف للاعبيه: "دعونا نلاحق مدريد.. لا أعذار"

وبحسب ما ذكرته صحيفة "أس"، وجه تشافي خطابا إلى لاعبيه على داخل ملعب التمرين صباح الخميس، قال فيه: "دعونا نلاحق مدريد.. لا أعذار".وأضافت الصحيفة، أن "الاجتماع بين تشافي ولاعبيه استمر لمدة 5 دقائق، قبل أن يقرر المدرب إلغاء الحصة التدريبية، بعدما اكتشف أن لاعبيه ليسوا في حالة ذهنية مناسبة للتحضير لمباراة الكلاسيكو مساء الأحد المقبل أمام ريال مدريد".يذكر أن ريال مدريد سيخوض لقاء الكلاسيكو، متمتعا بمعنويات مرتفعة، بعد إقصاء حامل اللقب مانشستر سيتي من ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بركلات الترجيح مساء الأربعاء.وتلقى برشلونة مساء الثلاثاء، خسارة مهينة على أرضه أمام باريس سان جيرمان 1-4 في إياب ربع لنهائي، ليقتصر أمله في الصعود إلى منصة التتويج هذا الموسم، على الدوري الإسباني، رغم أنه يبتعد بفارق 8 نقاط عن ريال مدريد المتصدر.