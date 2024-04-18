بسبب البايرن.. ريال مدريد يتقدم بطلب لرابطة الليجا

تقدم نادي ريال مدريد، اليوم الخميس، بطلب مفاجئ إلى رابطة الدوري الإسباني، من أجل الاستعداد لخوض مبارياته الحاسمة بمختلف المسابقات.

ووصل النادي الملكي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، عقب تغلبه بركلات الترجيح على مانشستر سيتي، ليصطدم ببايرن ميونخ في الدور قبل النهائي.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن ريال مدريد قدم طلبا إلى رابطة الليجا بتقديم موعد مباراته مع ريال سوسييداد ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري.

وأوضحت الصحيفة أن الريال سيلتقي بسوسييداد يوم 27 نيسان الجاري، ثم سيخوض موقعة ذهاب نصف نهائي الأبطال ضد بايرن ميونخ بعد 72 ساعة فقط، مع الأخذ في الاعتبار السفر إلى سان سباستيان معقل فريق الباسك.

ولفتت إلى أن النادي الأبيض يطلب تقديم مباراة سوسييداد، لتقام يوم الجمعة 26 بدلا من السبت 27، للحصول على يوم راحة كامل، من أجل التحضير جيدا لمباراة العملاق الألماني في التشامبيونزليج.

من جهتها، قالت الصحيفة إن المباراة المقرر إقامتها الجمعة ستجمع ألميريا بخيتافي، موضحة أن استبدالها بمباراة ريال مدريد لن يكون به أي مشاكل أو تأثير على البطولة.