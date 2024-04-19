أولى مفاجآت ريال مدريد في الكلاسيكو

ويستضيف ريال مدريد برشلونة، يوم الأحد، على ملعب سانتياغو برنابيو في قمة مباريات الجولة الـ32 من الدوري الإسباني.وبحسب الصحيفة، فإنه من المتوقع أن يبدأ عدد قليل من اللاعبين الذين لعبوا 120 دقيقة كاملة أمام مانشستر سيتي، الكلاسيكو على مقاعد البدلاء.واضطُر ريال مدريد لخوض شوطين إضافيين أمام مانشستر سيتي قبل أن يحسم المواجهة بضربات الترجيح ليتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.وشارك أندري لونين، وأنتونيو روديغر، وناتشو، وفيرلاند ميندي، وإدواردو كامافينغا، وفيديريكو فالفيردي، وجود بيلينغهام، 120 دقيقة أمام مانشستر سيتي.وذكرت "أس" بأنه من المتوقع أن يبدأ عدد قليل من هؤلاء اللاعبين الكلاسيكو على مقاعد البدلاء.وفاز ريال مدريد على برشلونة في آخر 3 مباريات بينهما في مختلف المسابقات بواقع 4/0 في كأس ملك إسبانيا و2/1 في الدوري الإسباني و4/1 في كأس السوبر الإسباني.ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني، ويملك 78 نقطة من 31 مباراة، ويتقدم بثماني نقاط عن برشلونة.وسيلعب ريال مدريد مع برشلونة ثم ريال سوسييداد قبل أن يحل ضيفًا على بايرن ميونخ، يوم 30 أبريل، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.ويسعى ريال مدريد إلى التتويج بثنائية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا الموسم الحالي.