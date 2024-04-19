راضي شنيشل يراهن على عدة عوامل لكسب نقاط طاجيكستان اليوم

السومرية نيوز – رياضة



يراهن مدرب المنتخب الأولمبي العراقي راضي شنيشل، على 4 عوامل من أجل إحياء آمال فريقه بالتأهل للدور الثاني من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا في قطر.







وبعد انتهاء مباراة تايلاند، شخّص شنيشل وكادره المساعد الأخطاء في المباراة، وبدأ بوضع الحلول المقترحة لمعالجتها، ليختصرها بأربعة عوامل نستعرضها لكم في سياق التقرير التالي.



*مدرب الأولمبي العراقي يزيل الضغوط

أبرز ما واجهه الفريق العراقي بعد الخسارة المفاجئة أمام تايلاند، هو ضغط الشارع الرياضي على لاعبي "أسود الرافدين"، بسبب الأداء الضعيف وعدم الانسجام بين اللاعبين.



وقرّر شنيشل إخراج اللاعبين من هذه الضغوط، بعدما صرح لوسائل الإعلام بأنه هو من يتحمل المسؤولية، وأنّ الفريق خسر بسبب عدم قراءة المنافس بشكل جيد، بالتالي يأمل أن يكون هذا العامل حاسمًا في إعادة الثقة للاعبيه.



*الجانب النفسي

محاضرات مكثفة خضع لها لاعبو المنتخب الأولمبي العراقي بعد الخسارة، حيث ألقى رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال والمدرب شنيشل محاضرات ركّزت على الجانب النفسي. ويتذيّل المنتخب الأولمبي العراقي جدول ترتيب المجموعة الثالثة من دون نقاط، عقب خسارته أمام تايلاند بنتيجة 2-0 على استاد الجنوب الثلاثاء.وبعد انتهاء مباراة تايلاند، شخّص شنيشل وكادره المساعد الأخطاء في المباراة، وبدأ بوضع الحلول المقترحة لمعالجتها، ليختصرها بأربعة عوامل نستعرضها لكم في سياق التقرير التالي.أبرز ما واجهه الفريق العراقي بعد الخسارة المفاجئة أمام تايلاند، هو ضغط الشارع الرياضي على لاعبي "أسود الرافدين"، بسبب الأداء الضعيف وعدم الانسجام بين اللاعبين.وقرّر شنيشل إخراج اللاعبين من هذه الضغوط، بعدما صرح لوسائل الإعلام بأنه هو من يتحمل المسؤولية، وأنّ الفريق خسر بسبب عدم قراءة المنافس بشكل جيد، بالتالي يأمل أن يكون هذا العامل حاسمًا في إعادة الثقة للاعبيه.محاضرات مكثفة خضع لها لاعبو المنتخب الأولمبي العراقي بعد الخسارة، حيث ألقى رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال والمدرب شنيشل محاضرات ركّزت على الجانب النفسي.

وفقد اللاعبون الثقة بعد الخسارة، وكان الحزن واضحًا على ملامحهم، كما أنّ الجانب المعنوي والنفسي هو أبرز ما يؤثر في اللاعبين العراقيين، والتاريخ يشهد لهم بقدرتهم على مواجهة الظروف الصعبة وتحويلها لصالحهم، بكسر حاجز الخوف من المجهول، لذلك عمل شنيشل على التحفيز النفسي بإقناع لاعبي العراق على الفوز على طاجيكستان.



*مصالحة الجماهير

الجمهور العراقي معروف بعاطفته الكبيرة، يحمل الفريق إلى الأعلى عند الفوز، وينزل به إلى الأسفل في حال الخسارة.



خسارة تايلاند أفقدت ثقة الجماهير بكتيبة شنيشل، والجميع لم يعد متفائلاً بتأهل العراق للدور المقبل، شنيشل أبلغ اللاعبين بضرورة التفكير بالجمهور وإسعادهم ليعودوا مساندين مجددًا، وهذا لن يتم إلا عبر الفوز في المباراة المقبلة.



*اكتمال الصفوف

بعد الظروف غير الطبيعية التي سبقت مواجهة تايلاند، استعاد الأولمبي العراقي وضعه الاعتيادي بانتظام جميع اللاعبين بالتدريبات، وعدم وجود لاعب غير جاهز بدنيًّا.



علي جاسم ومنتظر محمد لم يكونا جاهزين في المباراة الأولى، هذا الأمر أربك شنيشل وجعله يدخل بتشكيلة مغايرة ومفاجئة، لكن في مباراة طاجيكستان سيكون الوضع مختلفًا، ومن المؤمل أن تشهد أيضًا مشاركة لاعبين لم يحظوا بالفرصة الكافية مثل بلند آزاد وهلو فائق.



يذكر أنّ مباراة المنتخب الأولمبي العراقي أمام نظيره منتخب طاجيكستان، ستقام اليوم الجمعة على استاد الجنوب بقيادة الحكم الأسترالي شون إيفانز.