بينها مباراة العراق.. مواجهات عربية "مثيرة" في كأس آسيا تحت 23 عامًا اليوم

السومرية نيوز – رياضة



تشهد بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا المقامة حاليًا في العاصمة القطرية الدوحة في يومها الخامس، خوض 4 مباريات حاسمة ستكون 3 منتخبات عربية طرفًا فيها، والتي ستحدد بصورة كبيرة هوية المتأهلين إلى الدور المقبل من منافسات البطولة القارية.



البداية ستكون من المجموعة الثانية، حيث يلتقي المنتخب الصيني مع نظيره منتخب كوريا الجنوبية، إذ يتذيل الأول ترتيب المجموعة برصيد خالٍ من النقاط، فيما تحتل كوريا الجنوبية المركز الثاني برصيد 3 نقاط خلف المنتخب الياباني المتصدر.



وسبق لمنتخب كوريا الجنوبية تحقيق الانتصار في لقائه الأول بكأس آسيا تحت 23 عامًا، بعد الفوز على الإمارات بهدف وحيد أحرزه لي يونغ جون بطريقة قاتلة عند الدقيقة (94)، فيما تلقى المنتخب الصيني خسارة متوقعة أمام اليابان بهدف دون رد أحرزه كرو ماتسوكي عند الدقيقة (8).



وتعد هذه المواجهة حاسمة على صعيد التأهل، خاصة أن منتخب كوريا الجنوبية سيضمن حجز مقعده في الدور المقبل حال تحقيق الانتصار، فيما يعني خسارة الصين مجددًا، توديع التنين الآسيوي البطولة بصورة مبكرة.



وفي المجموعة ذاتها، يصطدم المنتخب الإماراتي بنظيره الياباني، حيث يدرك الأبيض الإماراتي أن مهمته في تحقيق نتيجة إيجابية تبدو صعبة بالنظر إلى قوة الخصم وخبرته الكبيرة في هذه المنافسات.



ويرفض المنتخب الإماراتي رفع راية الاستسلام، حيث يسعى لاعبوه إلى تقديم أفضل ما لديهم من أجل الخروج بنتيجة جيدة تبقي على فرص المنتخب الإماراتي في المنافسة على واحدة من بطاقات التأهل، فيما ينتظر منتخب اليابان تحقيق انتصاره الثاني والتأهل بصورة رسمية إلى الدور المقبل.



مواجهات عربية مثيرة في كأس آسيا تحت 23 عامًا

في المجموعة الثالثة، يستعد المنتخب السعودي لمواجهة تايلاند، في لقاء صعب يسعى من خلاله الأخضر إلى فك الشراكة مع التايلانديين في قمة ترتيب هذه المجموعة.



ويملك المنتخب السعودي 3 نقاط في الصدارة بعد الفوز على طاجيكستان بنتيجة كبيرة 4-2، وهذا الرصيد ذاته الذي يملكه منتخب تايلاند بعد فوزه المفاجئ على العراق في الجولة الأولى بنتيجة 2-0.



من ناحيته يبحث المنتخب العراقي عن فرصته الأخيرة في بهذه المجموعة، من كأس آسيا تحت 23 عامًا حينما يلتقي طاجيكستان، حيث يدرك أسود الرافدين أن تعثرًا جديدًا يعني توديعهم المنافسات بصورة مبكرة، وسط مساعي من لاعبيه لتقديم الأفضل وجعل مواجهة طاجيكستان بمثابة انطلاقة حقيقية للعراقيين في البطولة.