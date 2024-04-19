تنافس محتدم بين 10 اندية للظفر بخدمات نجم مدريد

وبحسب صحيفة "أس" الإسبانية، فإن أكثر من 10 فرق سألت عن غولر، بينها ريال بيتيس، وإشبيلية، موضحة أن كلا الفريقين تلقى نفس الرد: "سيعزز اللاعب خياراته للبقاء في سانتياغو برنابيو الموسم المقبل".وأفادت "أس" بأنه ستكون لريال مدريد الكلمة الأخيرة، بشأن مستقبل غولر، وأنه إذا تمت إعارته فإن الميرنغي يفضل انضمامه لفريق يشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.وشارك غولر مع ريال مدريد في سبع مباريات فقط بواقع 98 دقيقة، سجل فيها هدفا.ونجح ريال مدريد في خطف أردا غولر الذي كان قريبا من برشلونة، ووقع معه الميرنغي عقدا حتى صيف عام 2029.