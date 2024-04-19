"اليويفا" يفرض عقوبات على برشلونة ويطالبه بتعويض باريس

وقال الاتحاد الأوروبي إن اتهام جماهير برشلونة "بالسلوك العنصري" جاء في أعقاب صور تم تداولها لسوء السلوك الذي قام به بعض مشجعي "البارسا" في ملعب "حديقة الأمراء" في باريس في 10 أبريل الماضي.وأمر "اليويفا" أيضا نادي برشلونة بتعويض باريس سان جيرمان عن الأضرار التي ألحقها مشجعوه بمقاعد ملعب "حديقة الأمراء" ودفع غرامات إضافية يبلغ مجموعها سبعة آلاف يورو.وكان نادي برشلونة تغلب على مضيفه سان جيرمان بنتيجة 3-2 ذهابا لكنه خسر في لقاء الإياب على ملعبه الثلاثاء الماضي بأربعة أهداف مقابل هدف ليودع المسابقة القارية.