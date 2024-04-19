لديه شرط واحد.. زيدان يقترب من قيادة البافاري

ووفقا لما كشفته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن زيدان أصبح على بعد خطوة واحدة من تولي تدريب بايرن ميونخ بداية من الموسم المقبل، خاصة بعدما مدد المرشح الآخر جوليان ناغلسمان عقده مع المنتخب الألماني حتى نهائيات كأس العالم 2026.وأكدت الصحيفة، أن زيدان لم يتوصل بعد لاتفاق رسمي مع البايرن، لكنه وضع شرطا أمام إدارة البافاري وطالب بتعزيزات على مستوى خط الدفاع.ويبحث بايرن ميونخ عن مدير فني جديد، بعدما أكد في وقت سابق أن مدربه الحالي توخيل سيرحل عن الفريق مع نهاية الموسم الحالي.يذكر أن التجربة التدريبية لزيدان (51 عاما) اقتصرت فقط على ريال مدريد في ولايتين مختلفتين (2016 -2018 و2019-2021)، وفاز خلالهما بعدة بطولات أبرزها ثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا.