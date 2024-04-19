أحد نجوم ريال مدريد يبلغ الإدارة برحيله نهاية الموسم الحالي

وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، عبر حسابه بتطبيق "إكس - تويتر سابقا": "ناتشو أبلغ ريال مدريد بنيته الرحيل بنهاية الموسم الجاري.. النادي تم إخباره بالفعل".وأشار خبير انتقالات اللاعبين إلى أن عقد ناتشو مع النادي الملكي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وبالتالي لن يمدد تعاقده وسيغادر في صفقة انتقال حر.وشارك ناتشو (34 عاما) خلال الموسم الحالي، في 36 مباراة بقميص الميرينجي في جميع المسابقات بمجموع دقائق بلغ 2497 دقيقة لعب.وبدأ اللعب للفريق الأول لريال مدريد في عام 2012، وخلال هذه السنوات شارك في 355 مباراة سجل فيها 16 هدفا وقدم 9 تمريرات حاسمة.يذكر أن العديد من التقارير تؤكد أن ريال مدريد يعمل على ضم مدافع جديد، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.