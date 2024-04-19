العراق يهزم طاجيكستان بكأس آسيا تحت 23 سنة

تمكن منتخبنا الأولمبي، اليوم الجمعة، من هزيمة نظيره الطاجيكي بأربعة اهداف مقابل هدفين ضمن كأس آسيا تحت 23 سنة - قطر 2024.





وفي الشوط الثاني أضاف لاعب منتخبنا الوطني حسن خالد بالدقيقة (55) قبل ان يضيف اللاعب كرار سعد الهدف الرابع لمنتخبنا الوطني بالدقيقة (87) لتنتهي المباراة بهذه النتيجة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخبنا الوطني بهدفين لهدف سجلهما كل من منتظر محمد بالدقيقه (13) وعلي جاسم بالدقيقة (22).وفي الشوط الثاني أضاف لاعب منتخبنا الوطني حسن خالد بالدقيقة (55) قبل ان يضيف اللاعب كرار سعد الهدف الرابع لمنتخبنا الوطني بالدقيقة (87) لتنتهي المباراة بهذه النتيجة.