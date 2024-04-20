5 عوامل ساعدت الأولمبي العراقي في تجاوز طاجيكستان.. تعرف عليها

وبفوز على طاجيكستان 4-2، ارتقى المنتخب الأولمبي العراقي إلى وصافة المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط بذات الرصيد مع المنتخب التايلاندي الذي خسر أمام السعودية 5-0.مدرب الأولمبي العراقي راضي شنيشل، اخترق حصن طاجيكستان بثلاثة مفاتيح تكتيكية، يستعرضها موقع "winwin" في التقرير التالي.اللاعبان علي جاسم ومنتظر محمد، قدّما واحدة من أفضل المباريات مع المنتخبات العراقية، إذ منحا المدرب راضي شنيشل مرونةً تكتيكيةً كبيرةً طيلة دقائق المباراة.جاسم اخترق وسجل وصنع وفعل كل شيء في المباراة بفضل مهاراته وسرعته وأيضًا خبرته لتمثيله المنتخبات العراقية في جميع الفئات، بينما استعاد منتظر محمد دوره المحوري وأتقن تطبيق واجباته الدفاعية والهجومية وإيصال الكرات للمهاجمين والأجنحة.رغم عدم تسجيله أي هدف من الأهداف الأربعة للمنتخب الأولمبي العراقي؛ لكن المهاجم أمين الحموي كان أحد الحلول التكتيكية لمدربه راضي شنيشل.الحموي كان محطة مهمة للاعبي المنتخب الأولمبي العراقي؛ لأنه تمكن بتحركاته أن يشغل مدافعي طاجيكستان ليمنحوا لاعبي الأطراف ووسط الملعب المساحات، الحموي نجح في ذلك بشكل كبير وهو تسبب بالهدف الثاني لفريقه بعدما سقط داخل منطقة الجزاء نتيجة تعرّضه لعرقلة واضحة أمام أنظار الحكم.لاعبو المنتخب الأولمبي العراقي كانوا بارعين جدًا في متابعة الكرة الثانية بعد ارتدادها من الدفاع الطاجيكي.المدافعان زيد تحسين ويوسف الإمام مرروا الكرات الطويلة إلى عمق دفاعات طاجيكستان وكان أمين الحموي عادةً ما يرتقي للحصول على الكرة، وفي كل الحالات نجح العراق بالاحتفاظ بالكرة سواء عن طريق الحموي أو عندما ترتد من الدفاع الطاجيكي.قبل انطلاق المواجهة، توقع المدرب راضي شنيشل أن يتمركز لاعبو منتخب طاجيكستان في منطقة جزائهم والتراجع إلى الخلف واللعب على الكرات المرتدة.شنيشل أوصى لاعبيه بالتسديد البعيد كحلٍّ بديلٍ في حال لم يتمكن لاعبوه اختراق الدفاعات الطاجيكية، علي جاسم سدد من بعيد في أكثر من مناسبة لكنه لم يسجل، بينما استطاع البديل سيف خالد أن يطلق كرة صاروخية حملت معها الأنباء السارة بتسجيل الهدف الثالث في المباراة وهذا الحل التكتيكي سيعتمده شنيشل في مباراة السعودية أيضًا.يُذكر أن المنتخب الأولمبي العراقي سيواجه نظيره السعودي على استاد خليفة الدولي عند الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الإثنين المقبل بالتوقيت المحلي في الدوحة وبغداد.