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نشوة الفوز على طاجيكستان تكشف "الظروف الغامضة" للاعبي الأولمبي.. ما القصة؟

رياضة

2024-04-20 | 04:30
نشوة الفوز على طاجيكستان تكشف &quot;الظروف الغامضة&quot; للاعبي الأولمبي.. ما القصة؟
3,131 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

كشف لاعبو منتخب العراق الأولمبي عن ظروفهم الغامضة التي فضّلوا التحدث عنها عقب الفوز على طاجيكستان في كأس آسيا تحت 23 عامًا في قطر.

وتغلب منتخب "أسود الرافدين" تحت 23 عامًا على طاجيكستان بنتيجة 4-2 أمس الجمعة في إطار مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة.

*لاعب العراق الأولمبي يكشف عن مشاركته في المباراة وهو مصاب
وقال مدافع منتخب العراق الأولمبي زيد تحسين: "الفوز على طاجيكستان كان مهمًا للغاية، قبل انطلاق المباراة تعاهد الجميع على تقديم كل ما لديه لتحقيق الانتصار في المباراة والحمد لله نجحنا في تحقيقه".

وأضاف: "المنتخب ارتكب بعض الأخطاء في المباراة؛ ولكن سنحاول تجاوزها ومعالجتها في قادم المباريات، الأولمبي العراقي احتاج إلى الصدمة كي يصحى، الفوز في مباراة اليوم أهديه للجماهير وكذلك لوالديّ لأنهما قد غضبا مني بسبب الخسارة أمام تايلاند".

وأكمل: "المباراة المقبلة أمام السعودية ستكون صعبة للغاية، الفريقان عريقان وكلاهما يعرف الآخر حق المعرفة وأعتقد أن المباراة ستكون جميلة للغاية، نحن -اللاعبين- نحاول تمثيل العراق في كل الفئات، ونتمنى أن نخدم الشعار بكل الطرق ونقدم شيئًا يليق باسم البلد الذي نمثله".

وأوضح قائلًا: "في مباراتنا أمام اليابان، تعرضت للإصابة بسبب كدمة؛ لكن الكادر الطبي تمكن من معالجة الإصابة وتجهيزي لمواجهة تايلاند، نسبة جاهزيتي في البطولة الحالية 70% وربما هذا الأمر لا يعرفه الكثيرون".

لاعب منتخب العراق الأولمبي يشكو التعب والإرهاق
من جانبه أبدى اللاعب علي جاسم، سعادته بالفوز الذي تحقق على طاجيكستان، حيث علّق قائلًا: "مبارك للجمهور العراقي هذا الانتصار، المباراة كانت مهمة وتنتظرنا واحدة أخرى أمام السعودية، وهو فريق كبير ويجب أن نتمكن من الخروج من المواجهة بنتيجة إيجابية كي نتأهل إلى الدور المقبل".

وأضاف: "ظروف لاعبي منتخب العراق الأولمبي لم تكن سهلة على الإطلاق، وصلنا قطر متأخرين، وفور الوصول دخلنا بالتدريبات وتعرضنا للإرهاق، الجميع يعلم أن تراجع مستوى أحد اللاعبين سيؤثر في بقية الفريق وهذا ما حدث معي في المباراة أمام تايلاند".

وأكمل: "كنت مصابًا لثلاثة أيام، ولم نتمكن من تقديم الأداء الجيد، لا أحد يعلم الظروف التي نمر بها ولكن الحمد لله تمكنا اليوم من التعويض ونسينا التعب وكل شيء، نتفهم انتقاد الشارع الرياضي وكل من ينتقدني نقدًا بناءً للمصلحة العامة فهو أخي".

قائد منتخب العراق الأولمبي يؤكد معاناة أغلب رفاقه من الإصابات
أمّا قائد الفريق منتظر محمد "كنوش"، تحدث قائلًا: "أبارك للجماهير العراقية والكادر التدريبي تحقيق الفوز الأول في كأس آسيا، مباراة اليوم كانت قوية ولكن الحمد لله تمكنا من التفوق أداءً ونتيجة وأوفينا بالوعد الذي قطعناه للجماهير العراقية بعد الخسارة أمام تايلاند".

وأضاف: "دائمًا ما نحاول أن نكون على قدر المسؤولية ومباراة تايلاند كانت انتكاسة، ونحن اعتدنا على النهوض بعد كل خسارة، الظروف كانت صعبة بشدة في مباراة تايلاند، أتحدث عن نفسي، وصلت قبل يوم واحد من المباراة وكنت مصابًا ولم أكن جاهزًا".
وأوضح قائلًا: "أغلب اللاعبين يعانون من الإصابات والكادر التدريبي تمكن من تصحيح المسار وسنحول تحقيق نتيجة طيبة أمام السعودية والتأهل إلى الدور المقبل، صراحةً عشنا ضغطًا كبيرًا، وعلينا أن نتحمل الجمهور والضغوط".

وتابع: "الجمهور يريد رؤية الأداء والنتائج، ارتداء شعار العراق يتطلب أن نكون على قدر المسؤولية، وأن نظهر بالمستوى المطلوب، أعد الجماهير بأن نظهر بالمستوى الحقيقي أمام السعودية لمواصلة إسعادهم".

وسيواجه المنتخب الأولمبي العراقي نظيره السعودي على استاد خليفة الدولي عند الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الإثنين المقبل بالتوقيت المحلي في الدوحة وبغداد. 
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