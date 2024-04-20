حاسوب أوبتا الخارق يحدد المرشح للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.. من هو؟

وبلغ ريال مدريد هذا الدور بتجاوزه مانشستر سيتي الإنجليزي في ربع النهائي، فيما تأهل البافاري على حساب أرسنال، وتجاوز بوروسيا دورتموند عقبة أتلتيكو مدريد، بينما تخطى سان جيرمان منافسه برشلونة.ويواجه الفريق الملكي نظيره بايرن ميونخ في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 30 أبريل/نيسان، بينما يقابله إيابا يوم 8 مايو/أيار، ويلعب باريس سان جيرمان ضد بوروسيا دورتموند ذهابًا يوم 1 مايو، فيما يتقابل الفريقان إيابًا يوم 7 مايو.ورشح حاسوب منصة "أوبتا" العالمية الخارق نادي ريال مدريد للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الحالي 2023-2024، وأوضح بأن العملاق الإسباني مرشح لنيل اللقب بنسبة 39 %، في حين أن حظوظه لبلوغ النهائي تساوي 66 %.وطبقًا للحاسوب الموقع المتخصص في الأرقام والإحصاءات، فإن نادي باريس سان جيرمان هو الفريق المرشح الثاني للفوز بلقب الكأس ذات الأذنين بنسبة 27 %، فيما تبلغ نسبة وصوله إلى المباراة النهائية 60 %.أما المرشح الثالث لنيل اللقب الأوروبي، فهو نادي بايرن ميونخ بنسبة 17 %، أمّا فرصه في الوصول إلى نهائي أمجد المسابقات الأوروبية فتساوي 34 %، بينما يعتبر بوروسيا دورتموند هو المرشح الرابع للتتويج بنسبة 16 %، وتبلغ فرصه في الوصول إلى المحطة الختامية من المسابقة 40 %.ويعتبر نادي ريال مدريد -متصدر الدوري الإسباني- هو الفريق الأكثر تتويجًا بلقب دوري أبطال أوروبا بواقع 14 لقبًا، كما أنه حقق رقمًا مميزًا هذا الموسم بوصوله إلى الدور نصف النهائي للمرة 12 في آخر 14 موسمًا من المنافسة.وتوج نادي بايرن ميونخ بلقب دوري أبطال أوروبا في 6 مرات عبر تاريخه، بينما ناله مواطنه بوروسيا دورتموند مرة واحدة، فيما يبحث باريس سان جيرمان عن التتويج بأول ألقابه في المنافسة الأوروبية الكبرى والأعرق على مستوى الأندية.