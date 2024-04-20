صورة رونالدو الملتحي تثير الجدل.. تعرف على حقيقتها

السومرية نيوز- رياضة



"كريستيانو رونالدو يطلق لحيته!".. هكذا انتشرت صور لقائد نادي النصر السعودي خلال الساعات القليلة الماضية وأثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورغم غياب رونالدو عن الأنظار مؤخرا بسبب تعرضه للإيقاف على خلفية طرده من مباراة النصر والهلال في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، إلا أنه تسبب في جدل واسع بسبب ظهور صور له داخل مرافق تدريبات "العالمي" وهو يطلق لحيته.

رونالدو اطلق اللحية pic.twitter.com/QSaYRolAnG — عمر الدويسان (@OMAR__FD) April 15, 2024



رونالدو الذي انضم إلى نادي النصر في يناير 2023، لم يظهر طوال مسيرته الرياضية "ملتحيا"، لذلك كانت هذه الصور الجديدة، بمثابة المفاجأة للجميع. رونالدو الذي انضم إلى نادي النصر في يناير 2023، لم يظهر طوال مسيرته الرياضية "ملتحيا"، لذلك كانت هذه الصور الجديدة، بمثابة المفاجأة للجميع.





ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، صورا لرونالدو وهو بلحية كثيفة، مشيرة إلى اختلاف الجماهير حول حقيقة إطلاق "الدون" لحيته في الأيام الماضية. ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، صورا لرونالدو وهو بلحية كثيفة، مشيرة إلى اختلاف الجماهير حول حقيقة إطلاق "الدون" لحيته في الأيام الماضية.