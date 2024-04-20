اللجنة المنظمة لكأس آسيا تحت 23 عامًا تحبط الأولمبي العراقي.. ماذا يجري؟

وفاز المنتخب الأولمبي العراقي على نظيره الطاجيكي بنتيجة 4-2 يوم أمس الجمعة، في المباراة التي جمعت بين المنتخبين على استاد الجنوب في الجولة الثانية من دور المجموعات.وسيواجه المنتخب الأولمبي العراقي نظيره السعودي في مواجهة مصيرية على استاد خليفة الدولي عند الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الإثنين المقبل بالتوقيت المحلي في الدوحة وبغداد.ويتصدر المنتخب السعودي المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، يليه المنتخب التايلاندي برصيد 3 نقاط متفوقًا على العراق بالمواجهات المباشرة، فيما يستقر منتخب طاجيكستان في المركز الأخير من دون نقاط.نستعرض سيناريوهات تأهل العراق إلى ربع نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا في قطر، وهي السيناريوهات التي جاءت على النحو الآتي:وما زال مدرب المنتخب العراقي راضي شنيشل، يتحسر على ضياع نقاط مباراة فريقه أمام تايلاند في الجولة الأولى من دور المجموعات، حيث قال في المؤتمر الصحفي الذي عُقد عقب انتهاء مباراة طاجيكستان: " كنت آمل أن نتمكن من إدراك التعادل في نهاية المباراة أمام تايلاند".وأضاف: "الخسارة أمام تايلاند صادمة بالنسبة لنا، ولكن اللاعبين استعادوا توازنهم بسرعة وتعلموا دروس تلك المباراة، ونجحوا في إعادتنا إلى المسار الصحيح".في المقابل قال علي جاسم الفائز بجائزة أفضل لاعب في مباراة العراق وطاجيكستان: "لم ألعب جيدًا في المباراة الأولى لأنني كنت أعاني من إصابة، كما أن هناك بعض اللاعبين انضموا للفريق في وقت متأخر".وتابع: "المدرب فوجئ بحالتنا، وقال لنا إننا لم نقدم مستوانا الحقيقي أمام تايلاند، وبحمد الله تمكنا من تحقيق النجاح في هذه المباراة وحصلنا على النقاط الثلاثة".