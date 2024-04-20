انشيلوتي يعلق قبل مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة

وقال أنشيلوتي، خلال المؤتمر الصحفي: "الفريق يتعافى، لكن هناك لاعبون بحاجة للراحة بعد مواجهة مانشستر سيتي، وميندي كان متعبا ومنحناه يوما من الراحة".وعن الانتقادات الموجهة له بسبب طريقته الدفاعية ضد السيتي، قال "هذا لا يفاجئني، ويمكن للجميع إبداء رأيهم. يجب على المدرب إدارة الجوانب الدفاعية والهجومية. هناك مباريات تكون لديك فيها الكرة أقل من المعتاد، ولم أر أيا من جماهير الريال حزينا بسبب طريقتنا بل هم سعداء وأنا أيضا".وزاد: "برشلونة سيكون منافسا قويا للغاية، وستكون معركة صعبة جدا، وهي فرصة رائعة لنا للاقتراب من لقب الليجا، والبارسا فريق مفعم بالحيوية".واستكمل: "العلاقة بين القدامى والشباب مهمة للغاية، وفي برشلونة كوبارسي ويامال يمثلان مفاجأة للجميع، فهما صغيران للغاية، وسيكون لهما مستقبل باهر".