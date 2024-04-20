برسالة قوية.. إنريكي يرد على منتقديه

وقال إنريكي في مؤتمر صحفي اليوم السبت "لا أتابع القليل مما يتردد في الصحف أو وسائل الإعلام بل لا أتابع ما يقال على الإطلاق".وأشار "أعمل مدربا منذ أكثر من 10 سنوات، ولطالما تعرضت للهجوم والانتقادات، وأتقبلها.. ولكن الكلاب تعوي والقافلة تسير".وواصل "دوري كمدير فني هو العمل على تطوير أداء الفريق واللاعبين بشكل فردي وجماعي، ولكن الفضل دائما يرجع للاعبين في تطور مستواهم وتحقيق أهداف الفريق".وأتم "لقد تحسن أداء الفريق، ولا يزال بإمكاننا تقديم أداء أفضل، وهو أمر يسعد أي مدرب في مثل هذه الفترة الحاسمة حيث ينتظرنا آخر شهر ونصف في الموسم".ويعتلي بي إي جي قمة الدوري الفرنسي وبإمكانه حسم اللقب قبل 4 جولات من انتهاء المسابقة، كما تأهل لنهائي كأس فرنسا وقبل نهائي دوري أبطال أوروبا.