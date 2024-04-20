قبل تسجيله ركلة مباشرة بالدوري السعودي.. رونالدو يشجع نفسه: انت الأفضل

وكان رونالدو تمكن في المباراة التي جاءت ضمن الأسبوع 26، من تسجيل 3 أهداف.ووفقا لموقع "غول" الرياضي، فإن البرازيلي، غوستافو ماتشادو، استطاع قراءة شفاه "صاروخ ماديرا" وهو يتمتم لنفسه قبل أن يسجل هدفا رائعا لصالح فريق النصر.نشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو زعمت أنه يظهر النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، وهو يحمل علم فلسطين في إحدى المباريات.وأوضح ماتشادو أن رونالدو كان يقول لنفسه: "أنت الأفضل. أنت تعلم أنك الأفضل وسوف تسجل هدفا ... سيكون هدفا، سيكون هدفا. أنت تعلم أنه سيكون كذلك".ويعتبر قائد المنتخب البرتغالي من أفضل منفذي الركلات الحرة وضربات الجزاء في العالم، وكان هو المسؤول عن تسديد تلك الضربات عندما كان لاعبا في نادي ريال مدريد الإسباني.تجدر الإشارة إلى نجم ريال مدريد الأسبق، والبالغ من العمر 39 عاما، يتصدر في الوقت الحالي ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 29 هدفا، وبفارق 7 أهداف عن أقرب منافسيه.