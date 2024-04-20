التشكيلة الأساسية لموقعة السيتي وتشيلسي

وقرر غوارديولا الدفع بالأسماء التالية:حراسة المرمى: ستيفان أورتيغا.خط الدفاع: أكي – أكانجي - ستونز- ووكر.خط الوسط: رودري - دي بروين - برناردو سيلفا.خط الهجوم: فودين - جاك غريليش - ألفاريز.أما مدرب تشيلسي، فسيعتمد على التشكيلة التالية:حراسة المرمى: جورجي بيتروفيتش.خط الدفاع: مالو غوستو، تياغو سيلفا، تريفوه تشالوباه، مارك كوكوريلا.خط الوسط: كونور كالاغر، مويسيس كايسيدو، إنزو فيرنانديز.خط الهجوم:ماديوكي، نيكولاس جاكسون، كول بالمر.ويلعب الفائز من مواجهة تشيلسي ومانشستر سيتي في النهائي مع المتأهل من اللقاء الذي سيجمع غدا الأحد بين كوفنتري سيتي ومانشستر يونايتد.