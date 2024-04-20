التشكيلة الأساسية لموقعة السيتي وتشيلسي

وقرر غوارديولا الدفع بالأسماء التالية:
حراسة المرمى: ستيفان أورتيغا.
خط الدفاع: أكي – أكانجي - ستونز- ووكر.
خط الوسط: رودري - دي بروين - برناردو سيلفا.
خط الهجوم: فودين - جاك غريليش - ألفاريز.
أما مدرب تشيلسي، فسيعتمد على التشكيلة التالية:
حراسة المرمى: جورجي بيتروفيتش.
خط الدفاع: مالو غوستو، تياغو سيلفا، تريفوه تشالوباه، مارك كوكوريلا.
خط الوسط: كونور كالاغر، مويسيس كايسيدو، إنزو فيرنانديز.
خط الهجوم:ماديوكي، نيكولاس جاكسون، كول بالمر.
ويلعب الفائز من مواجهة تشيلسي ومانشستر سيتي في النهائي مع المتأهل من اللقاء الذي سيجمع غدا الأحد بين كوفنتري سيتي ومانشستر يونايتد.