الكشف عن هوية المدرب المحتمل لخلافة جوارديولا

تحدث تقرير صحفي، اليوم السبت، عن هوية المدرب المحتمل لخلافة الإسباني بيب جوارديولا في تدريب مانشستر سيتي.

وينتهي عقد بيب جوارديولا، البالغ من العمر 53 عاما، مع مانشستر سيتي في صيف 2025.

وبحسب صحيفة "آس"، فإن تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن، يحظى باهتمام متزايد من جانب مسؤولي المان سيتي.

وتابعت "ألونسو دخل حسابات مانشستر سيتي كخيار بديل حال عدم تجديد عقد بيب جوارديولا".

وكانت تقارير سابقة قد أكدت أن ريال مدريد يستهدف التعاقد مع ألونسو، بعد انتهاء عقد كارلو أنشيلوتي في صيف 2026.

ويرتبط تشابي ألونسو بعقد مع باير ليفركوزن، حتى صيف 2026، وأعلن البقاء مع الفريق الألماني في الموسم المقبل.

وارتبط اسم ألونسو بتولي تدريب ليفربول وبايرن ميونخ في الموسم المقبل، قبل تأكيد استمراره مع ليفركوزن.

وقاد ألونسو، ناديه ليفركوزن، لحصد لقب الدوري الألماني، كما ينتظر خوض نهائي كأس ألمانيا، ونصف نهائي الدوري الأوروبي.