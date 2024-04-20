إنجاز خاص ينتظر فينسيوس في كلاسيكو الأرض

ويستضيف ريال مدريد غريمه التقليدي برشلونة، مساء الأحد، في تمام العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإسباني "لاليغا".ويحتل الفريق الملكي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 78 نقطة، متفوقا على برشلونة الوصيف بفارق 8 نقاط، قبل 7 جولات من النهاية.وسبق أن تمكن فينيسيوس من تسجيل 6 أهداف وصناعة 3 أخرى في 16 مباراة خاضها ضد برشلونة بمختلف المسابقات.ويعتبر البارسا ثاني أكثر الفرق استقبالا للأهداف من فينيسيوس خلال مسيرته، خلف فالنسيا الذي استقبل 8 أهداف أمام النجم البرازيلي صاحب الـ23 عاما في 11 مباراة بمختلف البطولات.وحال تمكن فينيسيوس من تسجيل هدفين على الأقل في الكلاسيكو المرتقب، فإن البارسا سيصبح الخصم الأكثر استقبالا للأهداف أمامه بالتساوي مع فالنسيا.وشهد الكلاسيكو الأخير بين الطرفين في نهائي كأس السوبر الإسباني توهج فينسيوس بشكل واضح حيث سجل هاتريك وقاد فريقه لتحقيق اللقب بنتيجة 4-1 على الأراضي السعودية.وإجمالا سجل فينسيوس 18 هدفا بجانب 10 تمريرات حاسمة قدمها مع ريال مدريد خلال 31 مباراة بمختلف المسابقات خلال الموسم الحالي.